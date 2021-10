Not der Menschen zu Weihnachten ein wenig lindern

Die Bösenseller Janice und Klaus Vogel rufen zur Teilnahme an der Weihnachtspäckchen-Aktion der Johanniter auf. Mit den Geschenken soll armen Familien, alten, kranken und alleinstehenden Menschen im früheren Ostpreußen ein Freude zum Fest bereitet werden. Die Spenden können an diversen Annahmestellen abgegeben werden.

Nach der coronabedingten Zwangspause im vergangenen Jahr sammeln die Johanniter der Preußischen Genossenschaft im Münsterland jetzt wieder Weihnachtspäckchen insbesondere für kranke, alte und alleinstehende Menschen im Betreuungsgebiet des ehemaligen Ostpreußens. „Die Johanniter haben so viele Nachrichten und Botschaften erreicht, die klar zum Ausdruck brachten, wie sehr gerade die Weihnachtspaketaktion im letzten Jahr vermisst wurde“, berichtet Janice Vogel, die die Aktion gemeinsam mit ihrem Mann Klaus in der Gemeinde Senden organisiert.

Zusammenarbeit mit Sozialstationen vor Ort

„Vor Ort arbeiten die Johanniter sehr eng und vertrauensvoll mit Pfarrern der Kirchengemeinden, Sozialstationen, Altenheimen, Krankenhäusern und anderen örtlichen Organisationen zusammen. Aber sie besuchen auch Menschen direkt in ihrem Zuhause, denn sie wollen sicherstellen, dass die Hilfen, dass die Weihnachtspäckchen auch genau an ihren Bestimmungsort gelangen“, führt die Bösensellerin aus. Janice und Klaus Vogel, er ist Mitglied der Preußischen Genossenschaft des Johanniterordens, hoffen nun, dass wieder viele Spender die Weihnachtspäckchen-Aktion unterstützen.

Insgesamt werden neun Teams der Johanniter an verschiedenen Orten in Deutschland aktiv die Päckchen für die Weihnachtsaktion sammeln und die Logistik zum Weitertransport koordinieren. Die Transporte zu den Zielen in Polen werden Ende November durch andere Johanniter Teams durchgeführt, die mit der Aufgabe vertraut sind.

Päckchen für Kinder und Familien kennzeichnen

Mögliche Inhalte der Päckchen in der Größe eines Schuhkartons sind zum Beispiel löslicher Kaffee, Tee, Marzipan, Schokolade, Lebkuchen, Weihnachtskeks, Kerzen oder weihnachtliche Servietten, warme Socken, Handcreme oder Dinge des täglichen Gebrauchs. Die Päckchen sollten weihnachtlich verpackt werden und gekennzeichnet sein – entweder für eine Familie (mit einem F), einen Erwachsenen (mit E) oder für Kinder (K mit Altersangabe). „Das ist sehr wichtig“, betont Janice Vogel. „Nichts ersetzt das Leuchten in den Augen der beschenkten Menschen zu Weihnachten!“

Die Weihnachtspakete können vom 1. bis 20. November an folgende Adressen abgegeben: Bücher Schwalbe, Herrenstraße 3, Senden; St. Johannes Apotheke, Espelstraße 17, Bösensell. Fragen auch gegebenenfalls zu einer möglichen persönlichen Abholung nimmt Janice Vogel,

01 70-4 03 35 93 (auch über Whatsapp) entgegen.