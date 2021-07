„Notwendige Unterstützung in Teilen wieder aufnehmen“

Das Corona-Virus hat auch die ehrenamtliche Flüchtlingsarbeit in Senden stark beeinträchtigt. So wurden Sprachunterricht, Hausaufgabenbetreuung, Unterstützung bei der Arbeitssuche, beim Umgang mit den Behörden und vieles mehr aufgrund der Kontaktbeschränkungen sehr eingeschränkt. Für geflüchtete Menschen, die in beengten Wohnverhältnissen, zum Teil auch mit wenig Kontakten in die Außenwelt leben, sicherlich schwierige Verhältnisse, wie es in der Pressemitteilung der Flüchtlingshilfe Senden heißt. Ehrenamtliche Unterstützung musste sich vielfach auf Telefon, WhatsApp oder E-Mail beschränken.

Mit der Wiederaufnahme der Sprechstunde in ihrem Büro in der Münsterstraße unternimmt die Flüchtlingshilfe Senden e.V. kleine, erste Schritte zur Normalität.

„Wir haben ein Hygienekonzept erarbeitet und können somit die notwendige Unterstützung unserer Geflüchteten in Teilen wieder aufnehmen“, so Lothar Kern vom Vorstand der Flüchtlingshilfe. Dabei kann diese Hilfe zum Schutz der Geflüchteten und zum Schutz der Mitarbeiter im Büro jedoch nur im Einzelfall, nach vorheriger telefonischer Anmeldung und Terminvergabe sowie unter Einhaltung der Abstandsregelung und Hygienevorschriften erfolgen. Ein nichtangemeldetes Aufsuchen des Büros zu den normalen Bürostunden ist vorerst auch weiterhin nicht möglich, so die Mitteilung.

Dies hat unter anderem auch zur Folge, dass bis auf weiteres die Nutzung des Büros als „Begegnungscafe“ oder sozialer Treffpunkt entfallen müssen. Dennoch wurde hiermit ein wichtiger Schritt zur vollständigen Wiederaufnahme der Betreuung getan, was sich auch an der Vielzahl der Unterstützungsanträge zeige.