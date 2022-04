Nun wieder Kameradschaft fördern

Wie aktiv die Feuerwehr in Senden ist, lässt sich auch an den zahlreichen Beförderungen und Ehrungen ablesen. Diese wurden nun bei einem Treffen mit allen drei Löschzügen vorgenommen. Besonders hervorgehoben wurde das 50-jährige Engagement von Hubert Tork.

„Das ist eine Veranstaltung, die in diesem Rahmen erstmalig stattfindet“, stellte Wehrführer Manfred Overbeck am Dienstagabend in der Steverhalle fest. Normalerweise werden nämlich Beförderungen und Ehrungen im Rahmen der jeweiligen Jahreshauptversammlungen vollzogen – die sind jedoch in den vergangenen beiden Jahren wegen Corona ausgefallen. Jetzt wurde bei einem Treffen der Feuerwehrmänner und -frauen aller drei Löschzüge ein würdiger Rahmen gefunden, um dies nachzuholen.

„Zwei Jahre mit unbekannten Herausforderungen liegen hinter uns. Jetzt ist es wichtig, dass kameradschaftsfördernde Veranstaltungen wieder möglich sind“, so Overbeck. Auch, wenn es keine Jahreshauptversammlung sei, wolle er einige Zahlen der vergangenen Jahre nennen, so der Wehrführer. So waren im Jahr 2020 insgesamt 224 Einsätze zu bewältigen, 2021 waren es 204. Die Mitgliederzahl der aktiven Wehr blieb mit 127 beziehungsweise 128 Feuerwehrleuten konstant, ebenso die Ehrenabteilung mit jeweils 48 Mitgliedern. Geändert hat sich dagegen die Mitgliederzahl der Jugendfeuerwehr: 2020 lag sie bei 16, 2021 bei 23.

Veränderungen in den Zugführungen

„Die beeindruckende Zahl an Beförderungen zeigt, dass wir in Senden wirklich eine aktive Wehr haben“, dankte auch Bürgermeister Sebastian Täger im Namen der Gemeinde den Wehrleuten. Folgende Beförderungen nahmen Overbeck und Täger vor: Dennis Hülsmann wurde als Hauptfeuerwehrmann, Nils Speckmann als Feuerwehrmannanwärter in die Wehr aufgenommen, Darian Bauer, Jeremy Jorden Dieterich und Florian Kästingschäfer wurden aus der Jugendfeuerwehr übernommen. Anna Kroll, Andreas Backes und Nils Magdalinsky wurden zur Feuerwehrfrau beziehungsweise zum Feuerwehrmann befördert, Jonas Kautz und Alexander Schmidt zum Oberfeuerwehrmann, Vincent Lindfeld, Marcel Marxcors und Sebastian Schemmer zum Unterbrandmeister. Nils Falk, Marcus Frank und Dirk Vennemann wurden zum Brandmeister befördert, Peter Steinbusch zum Oberbrandmeister. Dennis Frank ist ab sofort Brandinspektor, Johannes Hibbe Brandoberinspektor sowie Dirk Adorf und Olaf Pohlmann Gemeindebrandinspektor.

Veränderungen ergaben sich auch in den Zugführungen: So wurde Karsten Redeker zum zweiten stellvertretenden Zugführer des Löschzugs Senden ernannt, Nils Niemeyer wurde als Nachfolger von Johannes Hibbe zum Zugführer des Löschzugs Ottmarsbocholt ernannt. Meinolf Ernst, Jürgen Dopp, Peter Lanfers und Ralf Stitka wechselten aus dem aktiven Dienst in die Ehrenabteilung.

Zum Abschluss gab es noch einige Ehrenzeichen für langjährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr zu vergeben. Das silberne Ehrenzeichen für 25 Jahre erhielten Dirk Adorf, Michael Raestrup, Dirk Vennemann, Dirk Windel, Tim Brüggemann, Frank Fögeling, Michael Reckfort, Martin Rohlmann, Arne Röhlmann und Thorsten Wesseler. Die goldene Version für 35 Jahre erhielten Dirk Becker, Martin David, Christoph Jurczik, Olaf Pohlmann, Ralf Kurtz und Peter Stapel.

Eine ganz besondere Ehrung erhielt Hubert Tork: Für 50 Jahre Mitgliedschaft in der aktiven Wehr erhielt er das Ehrenzeichen in Gold mit Kranz. Er fungierte in dieser Zeit nicht nur als Atemschutzgerätewart und Leiter der Atemschutzwerkstatt, sondern war auch 35 Jahre lang Jugendfeuerwehrwart. Für diese Tätigkeit erhielt er unter anderem 2017 die Silberne Ehrennadel der deutschen Jugendfeuerwehr.