Nur wenige Gäste sind überrascht

Rutschen, schwimmen – oder draußen im warmen Solebecken entspannen. Das alles ist ganz in der Nähe möglich. Ferienzeit ist Schwimmbadzeit. Das gilt sogar in der Pandemie – zum Glück für viele Familien bei regnerischem Dezemberwetter. Auch wenn seit Dienstag durch die neue Coronaschutzverordnung in NRW eine kleine Hürde hinzugekommen ist: Ebenso wie in Fitnessstudios gilt jetzt 2G plus. Das bedeutet: Nur wer geimpft oder genesen und zusätzlich getestet ist, darf hinein. Ergänzend zum Impf- oder Genesenen-Nachweis muss nun ein offizieller Schnelltest mit negativem Ergebnis vorgelegt werden. Dieser darf nicht älter als 24 Stunden sein. Wie bisher ist auch ein Personalausweis erforderlich.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

inklusive Prämie