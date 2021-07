Obst nicht aufBäumen und Wiesenverderben lassen

Jahr für Jahr verderben Äpfel, Birnen, Pflaumen und anderes Obst auf gemeindeeigenen sowie privaten Bäumen und Wiesen. Gelbe Bänder an Baumstämmen zeigen demnächst an, wo das Pflücken erlaubt und erwünscht ist. Unterstützung aus der Bürgerschaft ist willkommen.

Gebhard Spiekers vom Sendener Bauhof bringt an den gemeindeeigenen Obstbäumen gelbe Bänder an, die zum Ernten der Früchte einladen.

Gelbe Bänder an Obstbäumen haben ab diesem Sommer eine besondere Bedeutung in der Gemeinde Senden: Sie signalisieren „Pflücken erlaubt und erwünscht“. Jedes Jahr fallen große Mengen an Obst ungenutzt von Bäumen – von privaten und auch besonders von Obstbäumen der Gemeinde. Hier soll das gemeindliche Ernteprojekt „Gelbes Band” Abhilfe leisten.

Wertvolle Nahrungsmittel nutzen

Gelbe Bänder an den Obstbäumen bedeuten zugleich: Hier kann genascht und geerntet werden. Denn mit dem gelben Band am Stamm hat der Besitzer der Bäume diese quasi „freigegeben“ und die Erlaubnis zum Pflücken an alle Interessierten erteilt, informiert die Gemeinde in einer Pressenotiz. Das Projekt kann und soll dazu beitragen, dass weniger Obst und damit wertvolle Nahrungsmittel ungenutzt auf den Bäumen und Wiesen verderben. Das „Gelbe Band“ ist eine einfache und effektive Lösung, hier entgegenzuwirken.

Unterstützung der Bürgerschaft ist willkommen

Die Gemeinde Senden wird gemeindeeigene Obstbäume ab sofort mit dem gelben Band markieren, heißt es weiter. Unterstützung aus der Bürgerschaft wurde schon von einigen Seiten zugesagt. Wer mitmachen und Bäume aus seinem Besitz freigeben möchte, der kann sich gelbe Bänder (pro Baum werden 1,50 Meter gerechnet) in Senden an der Info im Rathaus abholen, um sie vor Ort anzubringen. Das Band ist aus biologisch abbaubarem Material (Papier).

Beim Abernten sind folgende Regeln zu beachten:

Es dürfen keine Äste abgebrochen oder beschädigt werden.

Die Grundstücke dürfen nicht verschmutzt werden und müssen so wieder verlassen werden, wie sie angetroffen wurden.

Das Abernten auf fremden Grundstücken geschieht (aus Versicherungsgründen) auf eigene Gefahr.