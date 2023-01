Ofen wird erst im März geheizt

Das Backteam des Heimatvereins legt eine zweimonatige Winterpause ein. Sowohl jetzt im Januar als auch im Februar fällt der Backtag deshalb aus. Am 8. März – wenn nach Karneval der Frühling das Zepter übernommen hat – wird der Holzofen im Backhues dann wieder in bewährter Weise angeworfen.

Im Backhaus war im vergangenen Mai ein neues, junges Team an den Start gegangen, welches von den Bäckermeistern Markus Heuermann und Katharina-Maria Hartwig angeführt wird. Mit Leidenschaft packen viele fleißige Hände in der Regel an jedem zweiten Samstag im Monat mit an, um wie zu Großmutters Zeiten leckeres Brot in verschiedenen Varianten zu backen. Besonders beliebt ist der Rosinenstuten, aber auch Weizen-, Dinkel- und Körnerbrote sowie Buttermilchstuten sind begehrt. Der süße Gaumen wird mit herrlichem Platen-Kuchen verwöhnt. Zuletzt sind im Backhaus im Advent – außer der Reihe – Stutenkerle für den Weihnachtsmarkt gebacken worden. Nun bleibt der Ofen bis zum März erst einmal kalt. Die am 14. Januar und 11. Februar turnusmäßigen Backtage werden gestrichen.