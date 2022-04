„Oh Gott, Finnland ist überall“

Kultur ist trotzdem! Den Beweis dafür, wie das gut funktionieren kann, liefert das Kulturamt immer wieder gerne aufs Neue. Auch wenn die Einnahmen, die ein coronabedingt überschaubares Publikum beschert, die Kosten dafür nicht decken kann. In diesem Fall hilft das Bundesprogramm „Neustart Kultur“ dieses Problem zu schultern. Den 110 Freunden der zünftigen Rockmucke, die sich den Soundgenuss am Donnerstagabend in der Steverhalle nicht entgehen ließen, wurde jedenfalls ein geniales Konzert beschert. Die Lokalhelden Strongbow lieferten ein feines Intro mit Billy Idols „White wedding“ und „Nice day to start again“ im Refrain, eben „ein gutes Motto für diese Zeit“, betonte Bürgermeister Sebastian Täger an der E-Gitarre mit Blick auf die kulturelle Saisoneröffnung.

Programm mit bewährten Songs

Gut, dass die „Senden Connection“ gut funktioniert, ansonsten wäre dieses von November verschobene Konzert auch wieder ausgefallen. So konnte allerdings für den erkrankten Bassisten mit Ecki Scholz schnell eine Alternative gefunden werden. Die Strongbows präsentierten in 60 Minuten ein super zusammengestelltes Repertoire mit bewährten Songs von Gary Moore, The Who, Joe Cocker, Lindenberg, Westernhagen und anderen.

Zum Finale holt Ben Granfelt (l.) das Strongbow-Mitglied Johannes Hartz auf die Bühne, um zusammen das „Coming home“ zu präsentieren Foto: Ulla Wolanewitz

Somit konnten die Stars des Abends, die Ben Granfelt Band aus dem hohen Norden, ein Publikum übernehmen, das sich bestens eingegrooved hatte. „Rock‘n Roll ist gut für die Seele“, versicherte der Finne im Song „My soul to you“ und erklärte, dass dieses Konzert eines der ersten nach dem Lockdown sei. „Wir üben noch“, flachste er. Was die Band rüberbrachte, war aber alles andere als ein Probelauf und kam auch dementsprechend gut beim Publikum an. Neben erstklassiger, fetziger Rockmucke des Finnen-Trios lieferte der Frontmann auch eine amüsante Moderation. Aus Hamburg kommend, hatte er dort den Schneefall morgens erlebt und sofort gedacht: „Oh Gott, Finnland ist überall“. Knapp 30 Jahre liegt es zurück, dass Granfelt zu den Leningrad Cowboy zählte, deren meisten Songs aus seiner Feder stammten. Danach gehörte er der britischen Rockband Wishbone Ash an.

Vernetzter Auftritt

Wie es klingen muss, damit die Post so richtig abgeht, präsentierten die Band mit dem rockenden Blues „Oriental Express“ von ihrer neuen LP „True Colours“. Genial auch die wilde Variante von Pink Floyds „Breathe“ und J.J. Cales „Cocaine“ als beschleunigte Speed-Version mit kurzem „Slow down“ im Jamaika-Reggae-Rhythmus. Zum guten Schluss holte der Finne den Gitarristen und Sänger Johannes Hartz auf die Bühne, um zusammen das „Coming home“ zu präsentieren. Der Sendener hatte durch seinen persönlichen Kontakt diesen Auftritt vernetzt. Mit zwei schönen Zugaben rundete die „Ben Granfelt Band“ ihren Auftritt ab. Gleich vor der Tür empfing leichter Schnellfall die Heimreisenden, womit sich sogleich Granfelts These „Finnland ist überall!“ bewahrheitete.