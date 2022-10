Oktoberfest lässt grüßen

Es ist eine Riesengaudi und eine Party für den guten Zweck. Lions Club Baumberge und Gemeinde Senden laden gemeinsam zum Konzert der bayerischen Kult-Band „The Heimatdamisch“ in die Steverhalle ein.

Die Kult-Band „The Heimatdamisch“ ist am 22. Oktober live in Senden zu erleben.

Beste Oktoberfeststimmung ist beim Konzert von „The Heimatdamisch“ in der Sendener Steverhalle garantiert. Die Kult-Band präsentiert aktuelle Hits, Rock und Pop am 22. Oktober (Samstag) ab 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) auf ihre spezielle Weise. Die Combo interpretiert die Songs im fetzigen Oberkrainer-Sound, der den müdesten Fan auf den Stehplätzen mitreißt, wie es in der Pressemitteilung der Veranstalter heißt. Dazu laden der Lions Club Baumberge-Münsterland und das Kulturamt der Gemeinde Senden ein.

Der Erlös der Veranstaltung ist einmal mehr für einen guten Zweck bestimmt..

The Heimatdamisch zieht den Songs die Lederhosen an und ist Garant für musikalisch ausgetüftelte und witzig-überraschende Arrangements. Die Top-Musiker aus Bayern waren auf vielen großen Festival-Bühnen europaweit vertreten.

Eintrittskarten zum Preis von 25 Euro (plus Vorverkaufsgebühr) sind online erhältlich.