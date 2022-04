„One Night with ABBA“ verspricht die Hits der 70er

„Waterloo“ und andere Hits von ABBA werden am 23. April in der Steverhalle serviert – beim Konzert „One Night with ABBA“ mit der Band Noble Composition und Streichorchesterbegleitung. Besucher unterstützen zugleich einen guten Zweck.

Livekonzert am 23. April in der Steverhalle

ABBA-Fans sollten sich für das Livekonzert mit Ohrwürmern der 70er-Jahre jetzt die besten Plätze in der Steverhalle Senden sichern. Denn der Countdown für das Event am 23. April (Samstag) läuft. Das Motto „One Night with ABBA“ mit der Band Noble Composition und Streichorchesterbegleitung spreche für sich, heißt es in der Ankündigung. Denn die Performance sei vom Original (fast) nicht zu unterscheiden, versprechen die Organisatoren vom Lions Club Baumberge-Münsterland und der Gemeinde Senden.

Fürs perfekte ABBA-Feeling sorgten die Sängerinnen Linda Mikulec (alias Agnetha) und Simone Kerchner (Anni Fried). Bühnenbild, Lichteffekte und die Choreografien machten den Auftritt rund. Noble Composition sei im vergangenen Jahr als „Beste Cover/Revival-Band“ ausgezeichnet worden.

Tickets kosten im ersten Rang 35 und im zweiten 28 Euro (jeweils plus Vorverkaufsgebühren). Der Erlös ist wie immer wohltätigen Zwecken zugedacht, berichten die Lions. Tickets gibt es im Internet.