Ortskern mit viel Spaß kennengelernt

Als Willkommensangebot für Kinder aus der Ukraine gedacht, hatten auch andere viel Spaß an der ersten Oster-Rallye durch den Ortskern. Beschäftigte der Gemeindeverwaltung und Mitglieder der Flüchtlingshilfe Senden haben sie organisiert.

Bei bestem Wetter fand jetzt zum ersten Mal eine Oster-Rallye für Kinder in Senden statt. Es sollte ein spielerisches Willkommensangebot für ukrainische Kinder sein, an dem aber auch andere teilnehmen konnten.

Die Rallye wurde von Beschäftigten der Gemeindeverwaltung und Mitgliedern der Flüchtlingshilfe Senden initiiert und begleitet. Sie führte die 19 Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren laut einer Pressemitteilung quer durch den Sendener Ortskern. Los ging es am Pfarrheim, weiter durch den Bürgerpark, zum Schloss Senden und vorbei am Sportpark.

Eierlaufen, Sackhüpfen und mehr

In vier Teams konnten sich die Teilnehmenden in verschiedenen Disziplinen miteinander messen. Beim Eierlaufen, Sackhüpfen, bei der Reise ins „Hoppelland“ oder beim Eier-Diebstahl gab es viel Spaß. Endpunkt war der Kindertreff Kubuz. Abgerundet wurde der Tag von einer Siegerehrung, bei der jedem Kind eine Urkunde überreicht wurde.

An der Aktion nahmen auch eine Dolmetscherin und mehrere russischsprachige Personen sowie einige ehrenamtlich Unterstützer teil. „Wir freuen uns, dass die Aktion so gut angenommen wurde und die Kinder spielerisch den Kern von Senden entdecken konnten“, wird Marleen Kasselmann von der Verwaltung in einer Mitteilung zitiert. „Eine Veranstaltung, die wir gerne wiederholen möchten“, ergänzte Hans Meckling im Namen der Flüchtlingshilfe Senden.