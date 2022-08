Ortsteile werden angebunden

Frohe Kunde für die Ottmarsbocholter und Bösenseller: Ab Montag (22. August) erweitern der Kreis Coesfeld und die RVM das ÖPNV-Bediengebiet. Damit kann der kommit-Shuttle innerhalb des gesamten Gemeindegebietes bestellt werden. Bei diesen Fahrten muss entweder beim Ein- oder Ausstieg eine der über 300 zum Teil virtuellen Haltestellen in der Gemeinde genutzt werden. „Wer beispielsweise an einer der Haltestellen einsteigt, kann sich zu seinem Wunschziel bringen lassen – wer hingegen seinen Abfahrtsort frei wählen möchte, muss beim Ausstieg eine Haltestelle nutzen“, erläutert Kreisdirektor Dr. Linus Tepe in einer Pressenotiz. „Wir freuen uns sehr über diesen nächsten wichtigen Schritt im kommit-Projekt, mit dem insbesondere der Bahnhof in Bösensell für alle Sendener Bürgerinnen und Bürger künftig erheblich besser erreichbar ist“, ergänzt Bürgermeister Sebastian Täger.

Die Buchung erfolgt digital über eine eigene kommit-App, ist aber auch telefonisch möglich unter

02 51 / 62 85 31 10. Um unnötige Parallelfahrten zu Buslinien zu verhindern, ist es wie bisher nicht möglich, den kommit-Shuttle zu bestellen, wenn die gewünschte Verbindung innerhalb von 30 Minuten vor oder nach der angefragten Uhrzeit mit bestehenden ÖPNV-Angeboten zurückgelegt werden kann. In diesem Fall wird bei der Buchung die alternative Verbindung angegeben.

Aufgrund der Größe der Gemeindefläche sind werktags zwischen 6 und 19 Uhr keine Direktfahrten zwischen Bösensell und Ottmarsbocholt möglich. Hier ist es bis auf Weiteres erforderlich, zwei separate Fahrten mit Umstieg in Senden zu buchen.

Für den kommit-Shuttle gilt nach wie vor der Westfalen-Tarif. Alle im Bus anerkannten Tickets und Abos können mit Ausnahme des Schulweg-Monats-Ticket auch im kommit-Shuttle genutzt werden. Dies betrifft bis Ende August auch das 9-Euro-Ticket. Alle Fahrten innerhalb eines Ortsteiles gehören zur Preisstufe 0M. Ein Einzel-Ticket kostet hier 2,20 Euro.