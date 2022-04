Osterfeuer auf der Dümmerwiese

Dank an die Feuerwehr

Um 19.30 Uhr weihte Pastor Zakarias Sago, Präses der Katholischen Landjugend-Bewegung (KLJB) Senden, das traditionelle Osterfeuer im Bürgerpark, bevor es von den Mitgliedern der Katholischen Landjugend (KLJB) entzündet wurde.

Zum Glück war es die Tage zuvor einigermaßen trocken geblieben, so dass es nicht lange dauerte, bis das Feuer von den Fackeln auf den Holzberg übergriff und das Osterfeuer in hellen Flammen stand. Über 300 Besucher hatten sich auf der Dümmerwiese eingefunden, um dem traditionellen Schauspiel beizuwohnen, das in den vergangenen beiden Jahren pandemiebedingt ausgefallen war.

Kaffee für die Feuerwehr

Von 13 bis 19 Uhr war die Landjugend am Samstag in zwei Gruppen mit Treckern unterwegs gewesen, um das Holz für das große Feuer zu sammeln. Der Abend klang dann in gemütlicher Runde aus.

Am Sonntag ging es um 18 Uhr los mit dem Aufbau von Getränkewagen und Grill, berichtete die Vorsitzende Jana Högemann. Außerdem wurde das Holz noch einmal umgeschichtet, um Tiere, die sich eventuell im Laufe des Tages den Gestrüppberg als Versteck erkoren hatten, zu vertreiben und so vor dem Feuertod zu retten.

Mit fünf Feuerwehrleuten und einem Fahrzeug war der Löschzug Senden zur Brandwache vor Ort, aktiv werden mussten sie glücklicherweise jedoch nicht. Als Dankeschön für ihren jährlichen Einsatz erhielten die Wehrleute von der Landjugend ebenfalls schon traditionell koffeinhaltige Muntermacher.