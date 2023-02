Ottmarsbocholter lassen Notleidende nicht im Stich

Wurste- und Leberbrot, Pfannkuchen mit und ohne Apfel, Eiserkuchen und Krapfen werden am Sonntag (26. Februar) im Pfarrheim St. Urban gegen Spenden angeboten. Mit dem Erlös unterstützt die Rumänienhilfe Ottmarsbocholt Not leidende Menschen in Ostrumänien – insbesondere alte Menschen.

Die Rumänienhilfe Ottmarsbocholt lädt wieder zu ihrem traditionellen „Deftigen Winteressen“ am Sonntag (26. Februar) ins Pfarrheim am Davertweg ein. Los geht es um 11.30 Uhr. Wurste- und Leberbrot, Pfannkuchen mit und ohne Apfel werden von den Ehrenamtlichen mit viel Herzblut zubereitet und serviert, heißt es in einer Mitteilung. Dazu stehen diverse Getränke bereit. Eiserkuchen und Krapfen zum Mitnehmen vervollständigen das Angebot. Das Team der Rumänienhilfe wird bei der Aktion von vielen Helfern unterstützt. Für die Speisen und Getränke bitten die Organisatoren um Spenden nach eigenem Ermessen.

Nötigste Lebensmittel sind kaum zu bezahlen

Pfarrer Josif in Bargauani (Ostrumänien) benötigt dieses Geld dringend, um die Bedürftigen vor Ort zu unterstützen. So sind die Lebenshaltungskosten dort, ähnlich wie bei uns, auch immens gestiegen, teilt die Rumänienhilfe mit. Brennholz liege inzwischen bei 100 bis 115 Euro pro Raummeter. Zurzeit herrschten Minustemperaturen. Üblich sei es, sowieso nur einen Raum zu heizen. Die nötigsten Lebensmittel seien kaum zu bezahlen. „Besonders groß ist die Not bei alten, oft alleinstehenden und kranken Personen, die Pfarrer Josif besonders am Herz liegen“, heißt es weiter.

Durch die Spenden der Rumänienhilfe wird (wie berichtet) seit Jahren eine Krankenschwester bezahlt, die sich um die Menschen kümmert, die große gesundheitliche Probleme haben. Sie verbindet Wunden, stellt Anträge und besorgt entsprechend Medikamente. Sie hat sich nach Auskunft der Rumänienhilfe Ottmarsbocholt alleine im November um 24 Erkrankte in 13 Ortsteilen gekümmert.

Wichtige Hilfe dank großzügiger Spenden

Pfarrer Josif hat auch Positives zu berichten: Einige von ihm durch Spenden unterstützte Schulkinder haben inzwischen das Abitur bestanden, drei studieren und andere fahren zur Arbeit. Bei einer Durchfallquote von um die 50 Prozent nach schärferen Prüfungsmaßnahmen, sei das eine gute Nachricht, so die Rumänienhilfe. Durch die großzügige Unterstützung der Spenderinnen und Spender konnte die Rumänienhilfe im Jahr 2022 insgesamt 4000 Euro für Brennholz und Lebensmittel, sowie 1200 Euro für die Krankenschwester überweisen.

Spenden für Pfarrer Josif und die Menschen in Bargauani laufen über das Konto der Rumänienhilfe: DE43 4015 4530 0035 8714 33.