Pastorale Räume als neue Ebene

Um die ab 2024 im Bistum geplanten Pastoralen Räume als Einheiten für die Seelsorge geht es in einer Gemeindeversammlung am 21. September in St. Laurentius Senden. Vorab erläutert der Leitende Pfarrer Dr. Oliver Rothe im WN-Gespräch, welchen Einfluss die Gemeinden auf die neuen Strukturen haben.

Für die Katholiken aus Senden, Bösensell, Ottmarsbocholt und der Venne geht es am Mittwoch (21. September) um ein wichtiges Thema. Ab 19 Uhr steht bei einer Gemeindeversammlung in der St.-Laurentius-Kirche die Neugestaltung des Bistums in sogenannte Pastorale Räume auf der Tagesordnung. Darüber haben die WN vorab mit Dr. Oliver Rothe, dem Leitenden Pfarrer von St. Laurentius, gesprochen. Bei der Seelsorge ist eine Kooperation mit den Pfarreien in Lüdinghausen, Nordkirchen und Olfen geplant. Pfarreifusionen soll es jedoch nicht mehr geben.