Pedalritter haben jetzt Vorrang

Mit ihrer ersten Fahrradstraße, die am Donnerstag von Bürgermeister Sebastian Täger eröffnet wurde, setzt die Gemeinde Maßstäbe: Auf der stolzen Länge von exakt fünf Kilometern haben Pedalritter ab sofort Vorrang. Beim Eröffnungstermin waren Vertreter von Verwaltung und der Politik zufrieden. „Das Planungsbüro hat uns einen guten Weg gezeigt“, sagte der Bürgermeister. Die Strecke zwischen dem Baugebiet Huxburg über die Alte Viehstraße bis zur Osthofstraße – mit Anschluss an die Feuerstiege – ist bei Radfahrern beliebt. Auch viele Autofahrer nutzten bisher diesen Schleichweg.

Die neue Fahrradstraße beginnt etwa 100 Meter nach der Einmündung von der B 235. Sie soll direkt ans künftige Wohngebiet Huxburg angeschlossen werden. Sechs Ausweichbuchten wurden angelegt. Holprige Abschnitte wurden auf einer Gesamtlänge von etwa 1000 Metern saniert. Die Fahrbahn ist nun mit weißen Randstreifen sowie alle 250 Meter mit Fahrradsymbolen markiert. Zudem machen weiß-blaue Schilder mit dem Rad-Symbol und dem Zusatz „Fahrradstraße“ darauf aufmerksam, wer Vorrang hat.

„Ich freue mich, dass dieses Projekt auf unseren Antrag hin umgesetzt worden ist und Radfahrer hier künftig Vorfahrt haben– das ist ein wichtiger Beitrag zur Verkehrswende vor Ort“, sagte Sandra Maaß, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Rat. Marc Sandbaumhüter (CDU), Vorsitzender des Ausschusses für Umweltschutz und Mobilität, wies darauf hin, dass der Rat einstimmig für die Fahrradstraße gestimmt habe. Jetzt bestehe für Radfahrer, die östlich der B 235 starten, eine ampelfreie Verbindung nach Münster, etwa bis Mecklenbeck, so Sandbaumhüter, der die Konflikte zwischen den verschiedenen Verkehrsteilnehmern und die Gefährdung der Radler nur zu gut kennt: „Ich fahre hier fast jeden Tag mit dem Rad her.“

Was gilt jetzt auf der Fahrradstraße?

Radfahrer haben Vorrang und dürfen auch nebeneinander fahren.

Kfz-Verkehr ist nur für Anlieger, auch für landwirtschaftliche Fahrzeuge, erlaubt.

Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 30 km/h.

„Vorfahrt achten“ muss der einmündende Verkehr. Die frühere Rechts-vor-Links-Regelung ist aufgehoben.

Rot eingefärbt ist die Fahrradstraße im Einmündungsbereich der Alten Viehstraße in den Huxburgweg, Foto: Thomas Fromme

An einigen Details muss noch gefeilt werden – so sollen die drei vorhandenen Fahrbahnschwellen („Berliner Kissen“) optimiert werden. Ihre „Brems-Wirkung“ ist derzeit überschaubar. Sie sollen eventuell leicht erhöht und durch Markierungen auffälliger werden, so die Verwaltung. Zu Beginn der Fahrradstraße und an der abknickenden Vorfahrt an der Einmündung des Huxburgwegs in die Alte Viehstraße gibt es je eine Schwelle. Die genannte Einmündung ist der einzige Bereich, in dem die Fahrbahn auf etwa 30 Metern durchgehend rot eingefärbt ist.

Bei der Debatte habe sich neben viel Zuspruch in Unterschriftenlisten gezeigt, dass „auch Landwirte etwas gegen unnötigen Durchgangsverkehr haben“, berichtet Täger. „Das Ziel lautet, dass künftig mehr Radfahrer als Autos die Strecke nutzen“, verwies der Bürgermeister auf die Vorgabe für das etwa 150 000 Euro teure Projekt. Mit verdeckten Messungen könne man Aufschluss über das Verkehrsgeschehen erhalten.