Pfarrer Oliver Rothe stellt sich beim Heimatverein vor

Zu gleich zwei Veranstaltungen lud jetzt der Heimatverein Senden ein. Beim Stammtisch begrüßten die Heimatfreunde am Dienstagabend selbst einen Gast – und waren tags darauf Besucher in der katholischen Bücherei.

Gespannte Stille herrschte zunächst im großen Saal des „Alten Zollhauses“ – war doch zum ersten Stammtisch des Heimatvereins nach der Corona-Pause ein besonderer Gast eingeladen, wie der Heimatverein in einer Pressemitteilung berichtet. Über 30 interessierte Bürgerinnen und Bürger hatten über den neuen Pfarrer in St. Laurentius, Dr. Oliver Rothe, schon viel Gutes gehört, doch nun bot sich die Gelegenheit, persönlich ins Gespräch zu kommen.

Tief beeindruckt lauschten die Heimatfreunde dem Gast. „Seine Ausführungen über seinen beruflichen Werdegang und den Entschluss, Pfarrer zu werden, faszinierten die Zuhörer so sehr, dass man eine Stecknadel hätte fallen hören“, so der Heimatverein. Natürlich seien die aktuellen großen Probleme in der Kirche diskutiert worden, natürlich sei über Zweifel am Glauben gesprochen worden, und jedes mal habe der Pfarrer die richtigen Worte gefunden, den Zuhörern einen Weg im Glauben zu zeigen. Agnes Wiesker, erste Vorsitzende des Heimatvereins, dankte Oliver Rothe am Ende für den Besuch.

Mitglieder des Heimatvereins und Gäste besuchten die katholische Bücherei. Foto: Heimatverein Senden

Am Mittwoch bot sich gleich die zweite Gelegenheit, sich im kirchlichen Umfeld zu informieren: Heimatfreunde und Gäste besuchten die katholische Bücherei. Barbara Buddemeier vom Bücherei-Team berichtete ihnen über die Arbeit. So erfuhren die Besucher, dass neben der Leiterin Gaby Stuckenbrock elf Bücherfreunde damit beschäftigt sind, aktuelle Literatur, Kinderbücher und ein breites Spektrum an weiterem Lesematerial zu verwalten. 12.000 Medien führt die Bücherei, 17.000 Ausleihen finden jährlich statt.