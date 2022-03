Pferdestall steht in Flammen

Ein Pferdestall neben dem Bauhof in Senden geriet in der Sonntagnacht in Brand. Die Löschzüge senden und Ottmarsbocholt waren im Einsatz.

Ein leerstehender Pferdestall – in Nachbarschaft des Bauhofes – geriet in der Nacht zum Sonntag (20. März) aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Gegen 1.30 rückten die Löschzüge Senden und Ottmarsbocholt der Freiwilligen Feuerwehr aus und hatten das Feuer nach etwa 45 Minuten gelöscht, teilt die Wehr mit. Am Sonntagvormittag waren weitere Nachlöscharbeiten am Dachstuhl des Gebäudes erforderlich.