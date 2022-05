Pflanzenschutz sinnvoll nutzen

Er wisse noch von Zeiten, „da hat man am 1. Mai keinen grünen Zweig ans Fahrrad bekommen, und jetzt ist der ganze Wald grün“. So charakterisierte Pflanzenschutzberater Bernhard Wiesmann am Donnerstagabend bei einer gemeinsamen Feldbegehung der Landwirtschaftlichen Ortsverbände Senden und Ottmarsbocholt den deutlich sichtbaren Entwicklungsvorsprung der Natur. Und der ist bereits seit Jahresbeginn zu beobachten: Nach den Aufzeichnungen des Deutschen Wetterdienstes setzte der Vorfrühling in Nordrhein-Westfalen bereits Mitte Januar ein.

Krankheiten können kurzfristig einbrechen

„Versprechungen, dass es morgen zehn oder 20 Liter Regen pro Quadratmeter gibt“, die könne er nicht machen, sagte der Berater der Landwirtschaftskammer Coesfeld den über 40 auf den Hof Aundrup in Wierling gekommenen Landwirten mit Blick auf die aktuellen Niederschlagsdefizite. Anstatt Wunschbilder zu malen, wolle er es lieber praktische Hinweise zu einem „sinnvollen und umweltgerechten Einsatz von Pflanzenschutzmitteln“ geben. Ziel müsse es sein, das Getreide weiterhin gesund und die Blätter grün zu halten. Denn andernfalls könne das derzeit noch hohe Ertragspotenzial von Weizen und Co. durch Krankheiten wie etwa Gelbrost binnen kurzer Zeit einbrechen. Dass man sich solche Einbußen angesichts der Auswirkungen des Ukraine-Krieges nicht leisten könne, zeigten die auf ein Allzeit-Hoch gekletterten Weizenpreise.

„Hälfte der Brötchen wird weggeworfen“

Ein Landwirt nahm zu der in der Öffentlichkeit geäußerten Kritik an der Verwendung von Weizen als Futter für Schweine Stellung: „Da möge sich der Verbraucher doch bitte erst einmal fragen, wie es sein kann, dass hierzulande die Hälfte der gebackenen Brötchen nachher weggeschmissen wird? Welche Mengen an Getreide werden hier verschwendet?“

In den Baumbergen schüttete es vor eineinhalb Wochen wie aus Kübeln, ebenso in Haltern. Und hier vor Ort: Da fielen vielleicht 30 Tropfen. Auch wenn die Regenwolken seit längerem die hiesige Natur vergessen zu haben scheinen, bestehe momentan überhaupt noch kein Anlass zur Sorge, betonte Wiesmann. Trotzdem machte sich mancher Landwirt mit Blick auf sein Smartphone so seine Gedanken, denn die Wetterprognose gab wenig Hoffnung, dass sich die negative Wasserbilanz in nächster Zeit wesentlich verbessern wird.