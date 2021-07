Piraten entern Bösensell und Ottmarsbocholt

Das Kindertheater Don Kidschote gastiert am Sonntag (1. August) in Ottmarsbocholt und Bösensell mit einem amüsanten Piraten-Stück. Karten können online gebucht werden.

Weiter geht´s mit den „Sendener Sommerbühnen“: Dieses Mal legt ein Schiff in Ottmarsbocholt und Bösensell an. Das Kindertheater Don Kidschote aus Münster kommt am Sonntag (1. August) mit seinem Stück „Käpt´n Flintbackes Geheimnis“ in die beiden Sendener Ortsteile – zunächst um 11 Uhr nach Ottmarsbocholt, dann um 15 Uhr nach Bösensell.

Die Veranstaltungen finden jeweils unter freiem Himmel statt, in Ottmarsbocholt neben der Sporthalle im Sportpark, in Bösensell im Minipark an der Laerbrockstraße. Die Besucher werden gebeten, sich selber Sitzgelegenheiten (Decken, Klappstühle) mitzubringen, teilt das Kulturamt mit. Bei schlechtem Wetter geht´s jeweils in die örtlichen Sporthallen. Der Eintrittspreis beträgt vier Euro pro Person. Tickets können über die Seite www.senden-westfalen.de gebucht werden.

Darum geht es in dem Theaterstück für Kinder im Alter von vier bis zehn Jahren: Alle Mann an Deck - der Käpt‘n ist weg. Nichts mehr zu sehen von Schiffskoch Dicke Suppe, Steuermann Rechtsrum und Ausgucker Langauge. Nur unser verschlafener Hilfsmatrose Stolperjan und die Nervensäge „Arabella von Kakadu“ sind noch an Bord.

Ein Schiff ohne Mannschaft. Ein Schiff ohne Kapitän. Aber am allerschlimmsten: Ein Schiff ohne einen Tropfen Trinkwasser. Das Unglück begann an dem Tag, als Käpt‘n Flintbacke Geburtstag hatte und er sich auf den Weg machte den größten Schatz der sechs (?) Weltmeere zu suchen. Leinen los für ein spannendes Piratenabenteuer mit hinkenden Matrosenmützen, mysteriösen Rätselbildern, hinterlistigen Seeräubern und glücklichem Ende.