Planung geht in die Verlängerung

Die Windkraft-Planung scheint wenig planbar zu sein. Der Zeitplan, den die Gemeinde sich selbst gesetzt hatte, kommt jedenfalls einmal mehr ins Wanken. Das Ziel, im letzten Quartal 2021 der Bezirksregierung einen genehmigungsfähigen Flächennutzungsplan vorzulegen, war im Laufe des vorigen Jahres im Rathaus ausgegeben worden. Mit dem Zusatz, dass diese Fristsetzung „ambitioniert“ und „ehrgeizig“ sei. Ein neuer Termin ist nun angepeilt, bis zu dem der Prozess, Vorrangzonen für die möglichen Standorte der Rotoren-Kraftwerke auszuweisen, abgeschlossen sein soll.

Erneut 17 Stellungnahmen eingegangen

„Wir wollen damit im März in den Rat gehen“, kündigt Beigeordneter Klaus Stephan gegenüber der WN-Lokalredaktion an. Der Fachbereichsleiter Planen und Bauen ergänzt, dass die Gemeinde aber nicht alles selbst in der Hand habe, damit sich dieser Fahrplan erfüllt.

Der Grund für die weiteren Serpentinen auf dem Planungsweg lautet, dass eine dritte erneute Offenlage nötig geworden ist. Insgesamt sind darin 17 Stellungnahmen eingegangen, auch aus der beteiligten Öffentlichkeit. Die angesprochenen Inhalte entsprachen größtenteils der zweiten erneuten Offenlage (vom 5. Juli bis 31. August 2021), die mit 109 Stellungnahmen zu einigen Anpassungen geführt hat.

Deswegen ergeben sich aus den im Rahmen der dritten Offenlage eingegangenen Hinweise nach aktuellem Stand keine weiteren neuen Erkenntnisse, lautet auf Anfrage die aktuelle Einschätzung der Verwaltung. Hauptsächlich gehe es in den Einwendungen um Bedenken zum Abstand von Anlagen zur Wohnbebauung und Bedenken bezüglich des Natur- und Umweltschutzes.

Zweite Offenlegung reichte nicht

Die dritte Offenlage, die vom 10. Dezember 2021 bis 3. Januar des laufenden Jahres währte, umfasste nicht den gesamten FNP-Entwurf, aber eine Vielzahl der ausgewählten Flächen (konkret die Zonen 4, 5, 8, 9,13, 14, 16 und 19).

Die Prüfung und Abwägung der Stellungnahmen der zweiten und der beschränkten dritten Offenlage erfolgt in einem Zug durch die Verwaltung, Fachbüros und die Politik. Das letzte Wort hat der Gemeinderat, der auch über die vorher eingegangenen Anregungen insgesamt entscheidet.

Dass die Gemeinde am Ende der zweiten Offenlage keinen Schlussstrich unter die Planung ziehen konnte, hat unter anderem mit dem Einhalten des Abstandes zur Wohnbebauung im Außenbereich zu tun. Denn hier setzt Senden über die für den Immissionsschutz gesetzlich erforderlichen 300 Meter hinaus einen „Vorsorgepuffer“ von weiteren 100 Metern an. Das erforderte Anpassungen im FNP-Entwurf. Denn eine zwischenzeitliche Aktualisierung der Amtlichen Basiskarte, die dem Szenario zugrunde liegt, hat zu Veränderungen bei den einzubeziehenden Gebäuden geführt. Überdies sind Häuser, die von der Karte erfasst worden waren, bei der Planung „unberücksichtigt geblieben“, wie die Gemeinde in einer Vorlage für den Umweltausschuss und auf Anfrage einräumt. Zudem sei bei einer konkreten Prüfung festgestellt worden, dass eine genehmigte Wohnnutzung vorliegt, diese jedoch in der Karte nicht dargestellt war und ist. „Dieses hat Auswirkungen auf Zuschnitte einzelner Flächen“, erklärt die Verwaltung.

Kreis pocht auf Landschaftsschutz

Weitere Faktoren haben – abgeleitet aus den Stellungnahmen der zweiten Offenlage – die dritte Runde nötig gemacht. Dazu zählt, dass nunmehr die Trassen und Bauschutzstreifen von unterirdischen Versorgungsleitungen nicht mehr als harte Tabuflächen gelten, sondern in den Suchraum aufgenommen werden. Außerdem hat der Kreis auf Belange des Landschaftsschutzes gepocht, was dazu führte, dass Areale aus den Potenzialflächen entfernt wurden.

Wenn der Rat die FNP-Fortschreibung beschließt, könnte ein langer Planungs-Marathon, der am 2. Juli 2013 mit dem Aufstellungsbeschluss zur 21. Änderung des „sachlichen Teilflächennutzungsplans Windenergie“ im Flächennutzungsplan begann, bald beendet sein.