Planung trifft auf positive Resonanz in den Vereinen

Überaus erfolgreich ist das Format „Sport im Park“, das der Kreissportbund Coesfeld vor einigen Jahren entwickelt hat. In mehreren Kommunen der Region finden im Sommer jeweils die unterschiedlichsten offenen Angebote statt, an denen Sportbegeisterte kostenlos teilnehmen können.

Gerne möchte die Gemeinde Senden, so Markus Kleymann von der Stabsstelle Kultur + Sport, 2022 auch mit einsteigen. Diesen Wunsch griff jetzt der Kreissportbund in Person seines Geschäftsführers Alexander Bergenthal auf, und lud alle Sportvereine Sendens zu einem informellen Treffen ins Rathaus ein. „Es geht nicht ohne die Vereine“, verdeutlichte er in seiner Einführung. Denn die Vereine sind letztlich mit ihren Übungsleitern für die Angebote verantwortlich – zunächst mit finanzieller Unterstützung durch den Kreissportbund. Auf Dauer lasse sich ein solches offenes Sommerangebot – wie in anderen Kommunen auch – über Sponsoren finanzieren, so Alexander Bergenthal.

Qualifizierte Übungsleiter vor Ort

Die Sportangebote sollen explizit nicht auf den Sportgeländen, sondern in den reichlich vorhandenen Parks im Gemeindegebiet stattfinden – auch in den Ortsteilen. Die Bandbreite der Angebote darf sehr groß sein – allerdings ist eben immer Voraussetzung, dass die jeweiligen Sportvereine die Durchführung mit qualifizierten Übungsleitern vor Ort übernehmen. Natürlich sollen, so der Geschäftsführer des Kreissportbundes, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern über „Sport im Park“ auch die Angebote in den Vereinen schmackhafter gemacht werden.

Die kommenden Wochen sollen dafür genutzt werden, dass die Sportvereine in ihren eigenen Reihen schauen, ob sie bei dem Projekt mit einsteigen. Für Rücksprachen und Anmeldungen steht Alexander Bergenthal (alexander.bergenthal@ksb-coesfeld.de, 0 25 41 / 8 00 58 83) zur Verfügung. Wenn die Resonanz positiv ist, wie sich bei dem Treffen im Rathaus schon andeutete, steht „Sport im Park“ in Senden nichts mehr im Wege.