Erschließungsarbeiten an der Huxburg laufen auf Hochtouren

Die Nachfrage nach Baugrundstücken ist auch in Senden enorm hoch. Entlastung soll das neue Baugebiet Huxburg schaffen, in dem insgesamt rund 590 neue Wohneinheiten entstehen könnten. Dazu sieht das städtebauliche Konzept auch verdichtete Bereiche mit Mehrfamilienhäusern vor.

Die gleichnamige Kita am südlichen Rand ist schon seit dreieinhalb Jahren in Betrieb. Doch bis die ersten Häuslebauer im künftigen Wohngebiet Huxburg ihre neuen Heime beziehen, dürfte noch mindestens ein Jahr vergehen. Derzeit läuft die Erschließung auf Hochtouren – auch bei nicht gerade idealem Regenwetter. Das Baugebiet umfasst eine Gesamtfläche von 19 Hektar.

Gemeinde vergibt 59 Grundstücke

Nach längerer Pause bei der Ausweisung größerer Baugebiete kann die Gemeinde jetzt wieder einen kräftigen Schluck aus der Wachstumspulle nehmen. Das ist auch dringend nötig, denn der Wohnungs- und Immobilienmarkt in der Region ist so angespannt wie wohl nie. Und die Nachfrage nach Baugrundstücken in Senden ist groß. Auf die 59 Grundstücke, die die Gemeinde direkt verkauft, gab es im vergangenen Jahr einen riesigen Ansturm, knapp 200 Interessenten haben sich bis zum Ablauf der Frist gemeldet. Über die Vergabe der begehrten Grundstücke soll bis März entschieden werden, teilte die Gemeinde auf WN-Anfrage mit.

Im September 2021 hat die Osnabrücker Firma Dieckmann Bauen und Umwelt mit der Erschließung begonnen. Aktuell werden die Kanalleitungen und Baustraßen erstellt. Während der Erschließungsarbeiten werden auch die Leitungen für Strom und Telekommunikation sowie Frischwasser durch die jeweiligen Versorgungsunternehmen gelegt. „Die Arbeiten sollen je nach Witterung voraussichtlich im Frühjahr 2023 abgeschlossen sein“, berichtet Katrin Fröhlich, Sprecherin der Gemeinde.

Verdichtete Bereiche mit Mehrfamilienhäusern

Laut Bebauungsplan könnten an der Huxburg insgesamt bis zu 590 Wohneinheiten entstehen. Das städtebauliche Konzept sieht sowohl verdichtete Bereiche mit Mehrfamilienhäusern als auch Platz für eine kleinteilige Bebauung mit frei stehenden Einfamilienhäusern sowie mit Doppel- und Reihenhäusern vor. Die Planer rechnen damit, dass etwa 270 Wohnungen in Einzel-, Doppel- und Reihenhäusern sowie etwa 320 Wohnungen in Mehrfamilienhäusern entstehen können – auf einer Gesamtfläche von zwölf Hektar Netto-Wohnbauland. Das entspricht einer städtebaulichen Dichte von 49 Wohnungen netto pro Hektar. Wenn man die sieben Hektar Wege- und sonstige Allgemeinfläche hinzurechnet, ergibt sich die Brutto-Dichte von 31 Wohnungen pro Hektar. Derzeit ist geplant, das gesamte Gebiet in einem Abschnitt zu erschließen.