Poesie voller Charme und erotischer Strahlkraft

Leben und Werk der Dichterin Mascha Kaléko stehen im Mittelpunkt eines literarisch-musikalischen Abends, den Bernd Vogt und Patrik Gremme am 26. Oktober im Bürgersaal des Rathauses gestalten. Mit Charme und Humor, mit erotischer Strahlkraft und sozialer Kritik erobert sich die junge Mascha Kaléko im Berlin der Weimarer Republik die Herzen der Großstädter.

Patrik Gremme (l.) und Bernd Vogt stellen an ihrem literarisch-musikalischen Abend die Dichterin Mascha Kaléko vor.

Bernd Vogt und Patrik Gremme begeisterten vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie regelmäßig mit ihren literarisch-musikalischen Abenden (unter anderem zu Goethe, Busch, Kästner, Tucholsky) das Publikum im Bürgersaal des Rathauses. Nach einer längeren Corona-Pause soll diese erfolgreiche Reihe nun im Alten Zollhaus fortgeführt werden, kündigt das Sendener Kulturamt an.

Am 26. Oktober (Mittwoch) stellen sie den Gästen um 19 Uhr Mascha Kaléko, eine einzigartige deutsche Dichterin, vor. Viele Menschen haben noch nie etwas von ihr gehört, für andere wiederum ist sie eine bedeutende Poetin und Chronistin ihrer Zeit. Sie war neben Kurt Tucholsky, Erich Kästner und Ringelnatz eine wichtige Stimme der Neuen Sachlichkeit: witzig, melancholisch und betörend nüchtern, heißt es in der Pressenotiz.

Verse in zärtlich-weiblichen Rhythmen

Mit Charme und Humor, mit erotischer Strahlkraft und sozialer Kritik erobert sich die junge Mascha Kaléko im Berlin der Weimarer Republik die Herzen der Großstädter. Es sind Verse in zärtlich-weiblichen Rhythmen, die jeder versteht, weil sie von Dingen handeln, die alle erleben: von Liebe, Abschied und Einsamkeit, von finanziellen Nöten, von Sehnsucht und Traurigkeit. Ihre Poesie wird stets von einer Prise Ironie begleitet, lässt keinerlei Sentimentalität aufkommen.

Verborgene Biografie

Obwohl von keiner anderen Autorin im deutschen Sprachraum so viele Gedichtbände verkauft worden sind wie von Mascha Kaléko, bleibt ihre Biografie den meisten verborgen. „Daher haben es sich die Vortragenden zum Ziel gesetzt, Einblick zu gewähren in das Leben und Werk dieser großartigen Dichterin, verbunden mit dem Versprechen, dass Sie sie lieben werden“, so das Kulturamt

Die Veranstaltung wird in Zusammenarbeit zwischen dem Stiftungsrat Altes Zollhaus und dem Kulturamt Senden durchgeführt. Der Eintritt ist frei; über eine freiwillige Spende zugunsten des Alten Zollhauses würden sich die Mitwirkenden und Veranstalter freuen.