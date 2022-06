Politik und hohe Kosten drücken

Warum in einem gut eingespielten Team die Pferde wechseln? Das dachte sich der Landwirtschaftliche Ortsverband Senden auf seiner Generalversammlung am Dienstagabend – und bestätigte den Vorsitzenden Marc Füstmann in seinem Amt. Wenn es nach der Tradition gegangen wäre, dann hätte der 44-jährige Sauenhalter aus Schölling jetzt eigentlich seinen Hut nehmen müssen. Denn in der Vergangenheit hatte man sich immer an ein ungeschriebenes Gesetz gehalten, wonach ein Vorsitzender nicht länger als sechs Jahre im Amt bleiben kann – und die sind längst um. Erstmals wurde nun aber mit dieser Gewohnheit gebrochen: Füstmann bekam auf der auf dem Hof Aundrup abgehaltenen Versammlung ein fast einstimmiges Votum zum Weitermachen.

Zwei Frauen im Führungsteam

Auch beim Stellvertreter bleibt alles in den bewährten Händen von Jens Hernsel. Gleiches gilt für den Schriftführer Julius Aundrup. Einen Wechsel gab es dagegen beim Kassierer, wo Thomas Heitplatz nach 13 Jahren aufhörte. Als Bauerschaftsvertreter für Wierling wird er dem erweiterten Vorstand aber noch weiterhin angehören. Künftig ist nun Ralf Große Scharmann für die Finanzen zuständig, bislang war er Bauerschaftsvertreter für Gettrup gewesen. Keine Änderungen gab es bei den drei Beisitzern Gero Röhlmann, Thomas Schulze Austrup-Streyl und Bernd Schulze Tomberge. Als Vertreter der Nebenerwerbslandwirte hörte Georg Hernzel nach 16 Jahren auf, die Nachfolge tritt nun Niklas Kolender an. Weibliche Verstärkung bekommt der Ortsverband bei der Öffentlichkeitsarbeit, wo Johanna Fellermann und Judith Schulze Icking künftig zusammen mit Tobias Kleuter-Mersmann die Sichtweise von außen auf die Landwirtschaft ins rechte Licht rücken wollen. „Ich freue mich, dass wir zwei junge Frauen dafür gewinnen konnten“, strahlte Füstmann.

Nach 16 Jahren als Vertreter der Nebenerwerbslandwirte wurde Georg Hernzel (l.) von Marc Füstmann verabschiedet. Foto: ure

Unverändert blieben die Positionen folgender Bauerschaftsvertreter: Josef Schulze Mönking (Bredenbeck), Thomas Althoff (Holtrup), Martin Schulze Forsthövel (Schölling) und Christian Meermöller (Dorfbauerschaft). Ein neues Gesicht kommt mit Sebastian Ermann aus Gettrup.

„Bio-Schiene wird nicht der Retter sein „

Marc Füstmann, der den elterlichen Betrieb vor 15 Jahren aus dem Nebenerwerb zurück in den Vollerwerb geführt hat, schilderte in seinem aktuellem Lagebericht ein Trommelfeuer aus schlechter öffentlicher Meinung und politischen Druck, verbunden mit einer Kostenseite, wo es bei Futter, Dünger und Energie kein Halten mehr gibt. Das Schlimmste sei aber, dass die Landwirte sich nicht darauf verlassen könnten, wenn sie heute die Forderungen von Politik und Gesellschaft nach mehr Tierwohl mit kostspieligen Investitionen erfüllten, dass das morgen auch noch gelte. Oder ob die Messlatte dann nicht auf einmal noch weiter nach oben gehängt werde. Schon jetzt würden in Deutschland sowohl in der Tierhaltung als auch beim Ackerbau bereits die strengsten Regeln weltweit gelten, „und trotzdem sind wir der Sündenbock der Nation und müssen uns in den Medien an den Pranger stellen lassen. Die Bio-Schiene wird nicht der Retter sein – alleine schon deshalb, weil die Leute das Geld dafür nicht haben“. Außerdem würde das den Mangel an Getreide nur noch drastisch verschärfen.