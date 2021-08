Politiker zurren Preise fest

Die gemeindlichen Grundstücke für Einfamilienhäuser und Doppelhäuser im Baugebiet Huxburg kosten 260 Euro pro Quadratmeter. Das hat der Gemeinderat im nichtöffentlichen Teil seiner jüngsten Sitzung (WN berichteten) beschlossen, teilt die Gemeinde mit. Hinzu kommen Vermessungskosten, die sich auf 6,70 Euro pro Quadratmeter belaufen, und die Hausanschlüsse für Schmutz und Regenwasser.

Die Vergabe der Grundstücke wird nicht an die finanziellen Verhältnisse der Interessenten gekoppelt; hier schlagen aber Kriterien wie Kinderzahl, soziales Engagement oder Wohnort nieder.

Wer eine der begehrten Parzellen ergattert, kann aber den Kaufpreis noch senken. Denn: Um auch weniger betuchten Bewerbern die Möglichkeit zu geben, ein Grundstück zu kaufen, kann der Grundstückspreis auf 235 Euro pro Quadratmeter reduziert werden. Die Einkommensgrenzen, um eine Ermäßigung zu erhalten, liegen bei zwei Personen ohne Kinder bei 60 000 Euro pro Jahr. Mit einem Kind dürfen es schon 72 000 Euro sein. Pro weiteren Sprössling steigt die Einkommensgrenze um jeweils 12 000 Euro an. Die Staffelung gilt auch für Alleinerziehende.

Die Vermarktung soll Ende September starten. Die Gemeinde verfügt über etwa 60 Grundstücke für Doppel- und Einfamilienhäuser, lauten die Angaben von Kämmerer Walter Hauschopp und dessen Stellvertreter Philip Geißler. In ihrem Fachbereich liegen rund 1500 Bewerbungen auf ein Gemeindegrundstück vor. Sie bekommen alle ein Informationsschreiben, auf das sie sich dann melden können. An der Rücklaufquote werde sich zeigen, hoch der Anteil der „Karteileichen“ unter den Interessenten auf der Liste ist. Die Flächen für Reihen- und Mehrfamilienhäuser in der Huxburg werden in einem separaten Verfahren erst später vergeben.

Die Grundstückspreise zogen für Sendens neueste Baugebiet an. Zum Vergleich: Im Baugebiet „Espelbusch“ haben die Grundstücke 185 Euro pro Quadratmeter gekostet, bei Unterschreitung der Einkommensgrenzen „nur“ 175 Euro. Im „Buskamp“ waren Gemeinde-Grundstücke für 149 Euro pro Quadratmeter zu haben.