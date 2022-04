„Politpicknick“ zur Landtagswahl

Sich über die bevorstehende Landtagswahl informieren und mit Politikern ins Gespräch kommen können junge Menschen beim „Politpicknick“ der Sportjugend Kreis Coesfeld. Es findet am 23. April in Senden statt.

Die Sportjugend Kreis Coesfeld lädt am 23. April (Samstag) alle Interessenten zwischen 14 und 27 Jahren aus dem Kreis Coesfeld zum „Politpicknick“ auf der Wiese am Ökumenischen Jugendtreff Kubuz in Senden ein. „Wir wollen jungen Menschen die Gelegenheit geben, in lockerer und ungezwungener Atmosphäre bei einem Picknick mit Politikerinnen und Politikern ins Gespräch zu kommen“, sagt Katharina Ahlers, Vorsitzende der Sportjugend.

Das „Politpicknick“ soll vor allem auch Spaß machen, deshalb seien Spiel- und Sportmöglichkeiten geplant, heißt es in einer Pressemitteilung. Start ist um 10.30 Uhr mit Informationen zur Landtagswahl. Um 11.30 Uhr stoßen Politikerinnen und Politiker hinzu. Um eine Anmeldung per E-Mail an spoju@ksb-coesfeld.de wird gebeten. Eine Teilnahme ist aber auch ohne Anmeldung möglich. Für ein kostenloses Picknick mit Essen und Getränken ist gesorgt.