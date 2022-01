Präzise trotz enger Taktung

Das Schnelltestzentrum am Sportpark in Senden hat seine Öffnungszeiten ausgeweitet und reagiert teils darüber hinaus flexibel auf den Bedarf. Die Nachfrage ist groß, die Stressresistenz des Teams offenbar auch.

Team am Sportpark reagiert auf Bedarf

Gründlich arbeiten trotz enger Taktung heißt es für Katja Glowsky (vorn) und Corinna Kautz. Sie gehören zum Team des Coronatestzentrums am Sportplatz in Senden.

Die Schlange vor der Glastür begann schon deutlich vor der Öffnungszeit zu wachsen. Und kurz vor dem Start klopft ein erster Testwilliger bereits an die Scheibe. Das Team im Vorraum der Sporthalle, das sekundengenau „den Schlüssel ´rumdreht“, bleibt gelassen, denn es hat sich auf den Betrieb, der sich an diesem typischen Freitagnachmittag abzeichnete, routiniert vorbereitet. Dass die Warteschlange oftmals bis zur gegenüberliegenden Steverhalle reicht, scheint den Stress im Testzentrum am Sportplatz nicht zu erhöhen.