Publikum völlig aus dem Häuschen

Im Leben von Heinrich Löwe (gespielt von Thomas Lordiek) dreht sich alles nur ums liebe Geld – und um „Vitamin B“, was dem vor Überheblichkeit nur so strotzenden Millionär viele Vorteile bringt. Beziehungen zum Finanzamt, Beziehungen zum Bürgermeister und natürlich Beziehungen zur Bank. Nur zu dumm, dass der altgediente „Hauptmann von Köpenick“ (Heinz-Albert Koke) auch so seine Beziehungen hat. Nämlich zu seiner früheren Reservistengarde. Und diese Beziehungen könnten Löwe noch verdammt gefährlich werden. Die Besucher der plattdeutschen Komödie „We betüdelt hier wen?“ fanden’s einfach herrlich. Bei der Premiere der Schenkwaldspielschar am Freitagabend waren sie am Ende vor lauter Begeisterung völlig aus dem Häuschen: tosender Beifall als Lohn für eine fantastische Darbietung.

