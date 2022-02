Ramponierte Räder rollen wieder

Mehmet Ertas greift auf oftmals ramponierten „Rohstoff“ zurück, aber immer mit Talent in die Speichen. Der „Chefmechaniker“ in der Fahrradwerkstatt der Flüchtlingshilfe Senden hat ein Händchen fürs Reparieren und Improvisieren. Die Leezen, die bei ihm zum Boxenstopp landen, brauchen viel Hingabe, bis sich ihre Räder wieder drehen. Doch mit seinem Einsatz sorgt Ertas für Mobilität für Menschen, die ein Kauf oder das Instandsetzen eines Drahtesels im Fachhandel überfordern würde. Dieser Personenkreis wird in der Halle an der Mühlenstraße 16 (hinter Ford Reher, Einfahrt zum Wienkamp) fündig.

Fundräder bilden den Fundus

An Geflüchtete und Bedürftige richtet sich die Anlaufstelle, die montags, mittwochs und freitags von 15 bis 17 Uhr geöffnet hat. Nicht nur Kunden, die unter den geltenden Corona-Regeln weiterhin willkommen sind, steuern die Adresse an. Sondern auch Sendener, die ihr Fahrrad kostenlos zur Verfügung stellen wollen. Beispielsweise Umsteiger, die mit dem E-Bike Kilometer abspulen, überlassen ihre Räder nicht selten der Flüchtlingshilfe Senden.

Das Gros der Vehikel stammt aber aus dem Fundus der Fundräder, die bei der Gemeinde abgegeben werden. Wenn nach einer Frist von sechs Monaten weder der Besitzer noch der Finder Ansprüche geltend machen, landen die Räder in der Werkstatt der Flüchtlingshilfe.

Dort haucht Mehmet Ertas ihnen wieder „Leben“ ein. Was nicht immer eins zu eins gelingt, wie Lothar Kern, Werkstatt-Koordinator und zweiter Vorsitzender der Flüchtlingshilfe Senden, schildert. Manchmal brauche es auch zwei Leezen-Wracks, um daraus einen dritten Drahtesel zu montieren. Die Nachfrage ist da, sowohl nach Rädern als auch nach Reparaturen, resümiert die Flüchtlingshilfe.

Räder stützen ökologischen Nahverkehr

Sie zog 2019 von einem kleinen Keller in der Schulze-Bremer-Straße in die Halle nahe dem Kanal. Zu den Akteuren der ersten Stunde zählt Franz Peirick, der viele Vehikel wieder flott gemacht hat, blickt Kern zurück.

Bei der Anmietung der Halle leistet die Gemeinde Senden finanzielle Unterstützung. Neben der Flüchtlingshilfe nutzt auch die Agenda-21-Gruppe das geräumige Domizil, um dort einige der Senden-Räder zu lagern. Und um auch diese wieder fit zu machen für den ökologischen Nahverkehr.

Wenn Not am Mann ist und er selbst Kapazitäten hat, nimmt auch Mehmet Ertas das Werkzeug in die Hand – praktisch ehrenamtlich. In seinem Hauptberuf stehen in der Regel Frühschichten auf dem Dienstplan. Damit ab 14 Uhr das Schrauben in „seiner“ Werkstatt starten kann. „Er bemüht sich wirklich unendlich“, erkennt Kern den Einsatz des „Mechanikers“ an.