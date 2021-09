Raum fürs Chillen und Auftanken

Mädchentreff geht weiter – aber an neuem Standort

Ottmarsbocholt

Der Mädchentreff der Jugendkunstschule geht weiter – aber in Ottmarsbocholt. In Senden dauert ein bürokratischer Schlamassel an. Nicht von allen Seiten hat der gemeinnützige Verein Unterstützung erhalten.

Von Dietrich Harhues