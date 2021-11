Florian Schröder, „Spieler“ aus der erst Liga der deutschen Kabarettisten, gastiert am 19. November in Senden. Der Sprachkünstler machte nicht nur auf der Bühne Schlagzeilen.

Er gehört zur ersten Liga der deutschen Kabarettisten. Und ein ganz besonderer Auftritt machte ihn noch bekannter. Florian Schroeder sorgte bei einer Querdenker-Demo im August 2020 für Furore, als er den Demonstranten satirisch den Spiegel vorhielt. Am 19. November (Freitag) kommt er mit seinem aktuellen Programm „Neustart“ um 20 Uhr in die Sendener Steverhalle. Ab sofort sind Eintrittskarten zum Preis von 20 Euro (ermäßigt 18 Euro) online erhältlich.

Um was geht es an dem Kabarett-Abend: Es ist Zeit für einen Neustart – so sehr wie noch nie. Denn, so die Pressemitteilung, das Geschrei hat das Gespräch ersetzt, es gibt keine Freunde mehr, nur noch Feinde – und Opfer. „Die Digitalisierung ist unsere Chance und doch schafft sie uns ab! Disruption und Revolution sind permanent geworden. Wir kennen alles und wissen nichts. ADHS ist keine Krankheit mehr, sondern die neue Digitalkompetenz“, so heißt es in der Ankündigung.

Florian Schroeder drückt den Reset-Knopf. An diesem Abend werde die Festplatte neu formatiert – jenseits von Weltuntergang und Erlösungsversprechen, jenseits von Hysterie und Gleichgültigkeit, jenseits von Gut und Böse. Reflexion statt Reflexe.

Ein Virus hat gezeigt, was das unerreichte Ideal von Millionen selbst ernannter Influencer weltweit war: viral zu gehen, die Menschheit zu infizieren – ganz ohne Anstrengungen.

Neustart ist ein Abend in Masken – Schroeder setzt sie auf. Nicht, um zu schützen vor Infektionen, sondern um die Gesellschaft zu impfen mit dem Wahnsinn. Denn, so heißt es weiter, in jedem Wahnsinn liegt eine Wahrheit und jede Wahrheit braucht eine Spur Wahnsinn.

