Regenten mit Tennisballkanone ermittelt

Disco, Schützenfest, Stadtspiel und vieles mehr versüßte den Mädchen und Jungen des Sendener Zeltlagers die Ferien. Am Samstag (30. Juli) kehren sie vielen schönen Erinnerungen in die Stevergemeinde zurück.

Chillen, Spannung, Action und Zusammenhalt: Auf zwei ereignisreiche Wochen blicken die des Sendener Zeltlagers im oberfränkischen Fornbach zurück. Am Samstag (30. Juli) werden sie gegen 16 Uhr an der St.-Laurentius-Kirche erwartet. Der genaue Zeitpunkt wird über Social Media bekannt gegeben, teilt die Lagerleitung mit, die in dem folgenden Bericht für die WN die vergangenen Tage noch einmal Revue passieren lässt:

Einen unerwarteten Besuch von einigen tapferen Recken aus Senden ereilte das Lager in der Nacht von Freitag auf Samstag. Furchtlos versuchten vier ehemalige Teilnehmer das Banner des Lagers zu entwenden, scheiterten jedoch an der Nachtwache.

Party und Gottesdienst gefeiert

„Oh la la, wir haben einen König“ schallte es am Samstag durch das Lautertal, als die neuen Regenten des Zeltlagers gekürt wurden. Im 137. Schuss aus der Tennisballkanone fiel der Vogel durch Tina Liefländer zu Boden. Zusammen mit Tim Sandbaumhüter regiert die Königin im Lager. Bei den Betreuern errang Jan Sennekamp die Königswürde und wählt Franziska Schulte zu seiner Königin. Die leckeren Köstlichkeiten des abendlichen Buffets wurden vom Küchenteam Andreas Sobbe, Franziska Schulte und Benedikt Hernzel zubereitet und von der hungrigen Meute verspeist. Die Disco am Abend hauchte dem 42 Einwohner zählendem Dorf Fornbach nie gekanntes Leben ein. Mit einem leckeren Brunch startete der Sonntag. Abgerundet wurde der Tag durch den traditionellen Gottesdienst.

Das Stadtspiel am Montag in der Studenten- und Europastadt Coburg brachte Spaß für Jung und Alt. Startpunkt war die Veste Coburg, später ging es dann zum „Appel und Ei“ spielen in die Stadt. Hier galt es coole Gegenstände zu ertauschen. Der Dienstag stand wieder komplett im Zeichen des Sports. Auf einer Wanderung im malerischen Oberfranken mussten viele Spiele und Rätsel gelöst werden, die von der ältesten Gruppe vorbereitet wurden. Am Abend ereilte ein kleines Unwetter das Lager. „Die Zelte stehen noch und alle sind dicht”, gab Materialwart „Matze” Entwarnung.

Lagergericht blick auf „Verstöße“ zurück

Beim Besuch des Freizeitparks Geiselwind am Mittwoch hatten alle sehr viel Spaß. Bevor es nun am Samstag Richtung Heimat geht, wird ein Lagergericht durchgeführt, welches auf die mehr oder weniger schwerwiegenden „Verstöße“ der Kinder und auch der Betreuer zurückblickt. „Dieses Jahr ist alles ein wenig anders. Zum Beispiel bauen wir schon am Donnerstag ab, da uns am Freitag eine Unwetterfront ereilen wird. Für die Kinder bedeutet dies, dass wir nun zwei Nächte unter mehr oder weniger freiem Himmel übernachten können”, gab König Jan Sennekamp einen kleinen Ausblick.

„Es zeigt sich immer wieder, dass unsere Lagermottos sich bewahrheiten. Here we go again ist nicht nur eine Floskel, sondern wir wollen auch nächstes Jahr wieder Gas geben”, freute sich Lagerleiterin Tanja. „Besonders möchten wir uns bei Flick Messebau für die Bereitstellung des Lkw und bei der Zahnarztpraxis Matthias Ferger für die diesjährigen Lagershirts bedanken.”