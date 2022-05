Reise des Menschen ins Jenseits

Vor über 3000 Jahren war es in Ägypten Brauch, dem Verstorbenen das Totenbuch in den Sarkophag zu legen. Es ist der älteste Text, in dem die Jenseitsreise eines Menschen beschrieben wird, und eine Anleitung für ihn, die größte und existenziellste Krise zu bewältigen: den eigenen Tod. Dabei geht die Reise nicht nur durch unheimliche Abgründe der Unterwelt, sie führt dem Menschen auch sein vergangenes Leben, seine Taten und Konflikte neu vor Augen.

Grundlage abendländischer Wertvorstellungen

„Diese zeitlose Menschlichkeit spricht uns bis heute an und bildet darüber hinaus die Grundlagen abendländischer Wertvorstellungen, gerade in Krisenzeiten“, teilt der Hospizkreis Senden mit. In einer etwa einstündigen Performance begleitet Markus von Hagen mit in verständlicher Weise vermittelten Originaltexten den von dem Pantomimen Christoph Gilsbach dargestellten Aufbruch des Verstorbenen – vorbei an den Göttern der Unterwelt, durch vergegenwärtigte Szenen seines Lebens bis hin zur Waage des Totengerichts.

Zu dieser Veranstaltung am 12. Mai (Mittwoch) um 19 Uhr lädt der Hospizkreis Senden alle Interessierten in die evangelische Kirche ein. Im Anschluss gibt es die Möglichkeit miteinander ins Gespräch zu kommen, Getränke werden gereicht. Der Eintritt ist frei. Es wird um Spenden gebeten, heißt es abschließend.