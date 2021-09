Reisebüro auf gepackten Koffern

Im Januar 1985 bezog Helga Moll die Räume an der Herrenstraße. Jetzt verlässt das Reisebüro seinen angestammten Platz in Senden. Die Beratung geht aber weiter.

Katja und Thomas Stockbrink wollen nicht einfach nur weg, sondern irgendwo hin – an ihr Traumziel. Dem Karibik-Urlaub sind sie am Montag näher gekommen. Im Reisebüro Moll suchte ihnen Andrea Barnhofer ein Angebot heraus – das zur Beschreibung – „wir wollen türkises Meer und Sandstrand“ – passte und das Budget nicht sprengte. Die Vorfreude auf die Hochzeitsreise steigt mit jeder Minute, die sie in dem Ladenlokal an der Herrenstraße verbringen. Während das Reisebüro Moll weiterhin Wege zu Traumzielen ebnet, endet am Stammsitz des Familienunternehmens aber eine Ära. Denn nach 37 Jahren schließt die Filiale zum 31. Oktober.