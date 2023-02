Rekord-Umzug verläuft reibungslos

Bei den Besucherzahlen heimst der jüngste Umzug in Otti-Botti einen Rekord ein. Um so erstaunlicher fallen da die Bilanzen von Polizei und Rettungsdienst aus.

Bilanz des Sessions-Höhepunktes in Ottmarsbocholt

Fetziger Straßenkarneval in Otti-Botti: Die "Heide" rockt.

Regeneration? Pustekuchen! Für die närrischen Oberhäupter Maximilian I. und Kristin I. und deren Gefolge aus der Prinzenecke Horst bleibt wenig Zeit zum Kräfte sammeln. Denn am Montag folgten weitere Verpflichtungen – Visiten in Kitas, Schulen und der Sturm aufs Rathaus, das im Handstreich zu nehmen war. Für Polizei, Rettungsdienst und das Orga-Team, die Karnevalsgesellen (KG Otti-Botti), blieb aber Zeit für eine Bilanz des Höhepunkts der Session. Und die lässt sich an zwei Punkten festmachen: Ein Rekord bei den Zuschauern und alles blieb ruhig.