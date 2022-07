Religiöse Symbole erinnern an persönliche Schicksale

Auf große Resonanz stieß am Sonntagnachmittag die Radtour des Heimatvereins Bösensell zu verschiedenen Bildstöcken, Hofkreuzen und Kapellen. Etwa 40 Interessierte im Alter von vier Monaten bis zu 91 Jahren nahmen trotz hochsommerlicher Hitze daran teil. In den Fällen, in denen das Radeln noch nicht beziehungsweise nicht mehr möglich war, reisten die Teilnehmer in Anhängern für Kleinkinder beziehungsweise per Auto mit, teilt der Heimatverein mit.

Zwischenstation mit plattdeutschen Dönekes

Es gab nicht nur allgemeine Ausführungen zur Geschichte und Funktion der religiösen Symbole, sondern auch an jeder Station konkrete Informationen über deren Entstehung (und mitunter auch Erhaltung) – sowohl durch den Heimatverein als auch hin und wieder durch die jeweiligen Besitzer. Dabei zeigte sich, dass dahinter oft persönliche Schicksale und Lebensgeschichten stehen.

An der Schutzhütte, die der Albachtener Schützenverein freundlicherweise zur Verfügung gestellt hatte, gab es im Schatten eine Erfrischungspause. Diese war nicht nur von etlichen persönlichen Gesprächen geprägt, sondern auch von einem kleinen plattdeutschen Unterhaltungsprogramm – als Ersatz für ausgefallene Plattdeutsche Nachmittage des Heimatvereins infolge der Corona-Pandemie. „Nicht nur während, sondern auch am Ende dieser gut fünfstündigen Exkursion zeigten sich alle daran Teilnehmenden mit deren Verlauf und vor allem der interessanten Thematik hochzufrieden“, heißt es abschließend.