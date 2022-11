Relikte aus dem Museum des enttäuschten Vertrauens

Erwin Pelzig lockte am Freitagabend rund 600 Zuschauer in die Steverhalle.Dort wurde die WDR-Radioshow mit Axel Naumer aufgezeichnet. Dabei bekamen vor allem Politiker und die Kirche ihr Fett weg.

Frank-Markus Barwasser ist ein Name, der wohl nur eingefleischten Fans etwas sagen dürfte. Bei seinem Bühnennamen ist es anders: Erwin Pelzig lockte am Freitagabend rund 600 Zuschauer in die Steverhalle.