„Richtig heiß“ aufs Comeback

Die sechs Musiker der Sendener Band Strongbow wollen nach zweijähriger Corona-Abstinenz endlich wieder auf die Bühne. Am 31. März (Donenrstag) ist es endlich so weit. Dann gastieren sie in der Steverhalle. Mehr noch: Sie heizen das Publikum für den Auftritt einer international bekannten Band ein.

Sendener Band Strongbow tritt am 31. März in der Steverhalle auf

Der erste Auftritt seit Beginn der Corona-Pandemie und dann in diesem Rahmen: Die sechs Musiker der Sendener Band Strongbow „sind richtig heiß“, wie Johannes Hartz feststellt. Gemeinsam mit Keyboarder Michael Zacher, Drummer Peter Kegler, Bassist Wilhelm Bröskamp, Sänger Willy Rüping und last but not least Bürgermeister Sebastian Täger an der Gitarre bereitet sich der Gitarrist auf den Gig am 31. März (Donnerstag) um 20 Uhr in der Steverhalle vor.

Seit gut sechs Wochen finden sich die sechs Musiker regelmäßig im Probenraum ein, um sich auf den Auftritt vorzubereiten, denn auch wenn sie schon lange gemeinsam Musik machen: „Nach zwei Jahren Pause ist doch das ein oder andere weg“, so Harz.

Strongbow tritt als Vorgruppe der Ben Granfelt Band auf. Der finnische Gitarrist spielte unter anderem bei Wishbone Ash und den Leningrad Cowboys – und bringt für den Abend seine hochkarätige Band mit. Allein schon von daher wollen sich die Sendener Musiker keine Blöße geben: „Nach so langer Zeit ein Auftritt vor Sendener Publikum im Vorfeld eines so großen Gitarristen, das ist ein richtiges Event“, macht Hartz deutlich.

Start der Europatournee

Der Kontakt zu dem finnischen Musiker entstand eher zufällig und ist im weitesten Sinne Corona zu verdanken: „Ben Granfelt habe ich vor Jahren mal live gesehen. Während der Coronazeit, als man nicht viel anderes machen konnte, habe ich online einen Gitarren-Workshop entdeckt, den er angeboten hat. Da hatte er eine E-Mail-Adresse angegeben. Da habe ich einfach hingeschrieben“, erzählt Hartz. Eigentlich hatte er nur ein kleines Wohnzimmerkonzert im Kopf. Jetzt ist ein Auftritt in der Steverhalle daraus geworden – und damit der Auftakt zu Granfelts Europatournee. Strongbows Auftritt ist als „Anheizer“ für Granfelt vorgesehen, dabei gibt es unter anderem Stücke von The Who, Neil Young oder Deep Purple zu hören.

Finanziell unterstützt wird das Konzert durch die Kulturstiftung des Bundes, die mit ihrem Programm „Neustart Kultur“ Veranstaltungen wieder ermöglichen will. Eintrittskarten zum Preis von 15 Euro (ermäßigt 12 Euro) für das Doppelkonzert sind unter www.senden-westfalen.de/ticketing zu bekommen.