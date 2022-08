Riesige Resonanz auf den Tafeltag

Rasant gestiegen ist in den vergangenen Monaten die Zahl derjenigen, die das Angebot der Tafel nutzen. Etwa 570 Menschen in Senden werden aktuell (wie berichtet) günstig mit Lebensmitteln und anderen Artikeln des täglichen Bedarfs versorgt – und die Tendenz steigt, Umso größere Hoffnungen hatte die Sendener Tafel e.V. in ihren Aktionstag gesetzt, bei dem private Spenden eingeworben wurden. Die Erwartungen an den Tafeltag wurden sogar deutlich übertroffen.

„Wir haben nach zwei Jahren eine Spendenbereitschaft erfahren, die uns überwältigt hat. An allen Standorten waren unsere Teams gut beschäftigt und freuten sich über die Großzügigkeit der Menschen in Senden. Fantastisch!“. Sabine Knümann ist begeistert von der riesigen Resonanz. „Die Fahrer haben unzählige Male gut gefüllte Kisten abgeholt und in unser Lager transportiert“, berichtet die Vorsitzende der Tafel. Im Lager stapelte sich schnell eine große Menge an Kisten, deren Inhalt die ein oder andere Lücke im Regal gefüllt hat.

Viele Helferinnen und Helfer waren am Tafeltag im Einsatz. An Geschäften baten sie um Spenden nach dem Motto „Kaufe 2 – spende 1“. Sabine Knümann dankt den Spenderinnen und Spendern herzlich für ihre „großartige Unterstützung“ als wichtige Ergänzung zu den regelmäßigen Spenden des lokalen Handels.