Rock und Pop im Oberkrainer-Sound

Die achtköpfige Band „The Heimatdamisch“ präsentiert am Samstag (22. Oktober) aktuelle Hits, Rock und Pop auf ihr ganz eigene Weise. Karten sind im Vorverkauf und an der Abendkasse erhältlich.

Die Musiker von „The Heimatdamisch“ sorgen für mitreißende Hits mit Oberkrainer-Touch für Partystimmung in der Steverhalle.

Partystimmung mit Oberkrainer-Touch verspricht der Auftritt der achtköpfigen Band „The Heimatdamisch“ am Samstag (22. Oktober) in der Steverhalle. Noch sind einige Tickets für beste Oktoberfestatmosphäre zu bekommen, so der Lions-Club, der das Konzert, unterstützt vom Sendener Kulturamt, veranstaltet. Die Band präsentiert aktuelle Hits, Rock und Pop ab 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) auf ihre eigene Weise. Der Erlös der Veranstaltung ist einmal mehr für einen guten Zweck bestimmt.

„Die Combo interpretiert die Songs im fetzigen Oberkrainer-Sound, der den müdesten Fan auf den Stehplätzen mitreißt“, heißt es weiter. „The Heimatdamisch“ ziehe den Songs die Lederhosen an und sei Garant für musikalisch ausgetüftelte und witzig-überraschende Arrangements.

„Die Top-Musiker aus Bayern sind durch Fernsehauftritte sowie Youtube- und Facebook-Videos, über 34 Millionen Follower, bis in die USA bekannt“, so der Lions-Club.

Eintrittskarten für den Party-Abend sind noch zum Preis von 25 Euro (plus Vorverkaufsgebühr) über die Internetseite www.senden-westfalen.de/ticketing oder auch an der Abendkasse erhältlich. Los geht´s ab 20 Uhr in der Steverhalle.