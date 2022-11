Rotary Club setzt sich für die Tafel ein

Zugunsten der Sendener Tafel richtet der Rotary Club gemeinsam mit der Gemeinde Senden und der Sparkasse Westmünsterland am 2. Dezember (Freitag) ein Weihnachtsfestival aus. Karten sind bereits im Vorverkauf erhältlich.

Rotary Club-Präsident Klaus Feils überreichte die Weihnachtsfestival-Tickets für die Ehrenamtlichen der Tafel an (v.l.) Ute Barbulla, Doris Brüggenkamp, Marita Hornberg und Sabine Knümann.

Mehrere Hundert Karten sind bereits verkauft, und auch bei der Sendener Tafel wächst die Vorfreude auf das Weihnachtsfestival: Rotary Club-Präsident Klaus Feils überbrachte jetzt allen Helferinnen und Helfern der Tafel Freikarten für die Open-Air-Veranstaltung am 2. Dezember (Freitag) am Brunnenplatz an der Eintrachtstraße.

„Wir freuen uns darauf, dass wir zugunsten Ihrer wichtigen Arbeit und nach Möglichkeit auch gemeinsam mit Ihnen das Weihnachtsfestival feiern können“, betonte Feils, laut Pressenotiz.

Der neu gegründete Rotary Club Senden richtet gemeinsam mit der Gemeinde Senden und mit Unterstützung der Sparkasse Westmünsterland die Veranstaltung aus. Schon jetzt verabredete Klaus Feils einen Besuch der Clubmitglieder, die sich dann vor Ort einen Eindruck von den zunehmenden Herausforderungen der Tafel machen werden.

Inzwischen musste ein Teilnehmer des Weihnachtsfestivals leider absagen: Harry Wijnvoord kann aus gesundheitlichen Gründen die Moderation der Veranstaltung nicht übernehmen, heißt es weiter. Ihn vertritt der musikalische Leiter des Abends, Uwe Koch. Der Sendener ist vielen auch als langjähriger Moderator der jährlichen Karnevalsgala im WDR Fernsehen bekannt. Karten zum Preis von acht Euro gibt es bei Optik Dalinghoff, im Tabakhaus Balster und in der Filiale der Sparkasse Westmünsterland. Digitale Tickets sind über die Internetseite der Gemeinde (www.senden-westfalen.de/ticketing) erhältlich.