Rückzug in die Praxen steht bevor

Hausärztliches Impfzentrum in Steverhalle läuft aus

Senden

Das Foyer der Steverhalle soll noch bis Ende September als hausärztliches Impfzentrum dienen. Das Thema Impfen sei dann zwar nicht beendet, könne aber in die jeweiligen Praxen verlagert werden, hieß es. Die Bereitschaft, sich einen schützenden Piks verabreichen zu lassen, ist in Senden sehr hoch, so die Mediziner. Komplizierter sei eine Einschätzung mit Blick auf Kinder und Jugendliche, räumen die Ärzte ein.

Von Dietrich Harhues