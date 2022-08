Saison wird mit Konzert eröffnet

Coronabedingt konnte die Saisonabschlussparty des SV Bösensell Anfang Juni nur ohne Livemusik gefeiert werden. Das soll jetzt, zur Saisoneröffnung nachgeholt werden.

„Die Nachricht über die Erkrankung zweier Bandmitglieder drei Tage vor dem Fest hat uns natürlich sehr überrascht, aber uns war sofort klar, dass wir diese von uns geplant Open Air-Party zeitnah nachholen wollen“, teilt der SVB-Vorstand mit.

Und somit wird die Band „The Heritunes“ um ihren Sänger und Gitarristen Heri Koch, der selbst in Bösensell lebt und Mitglied im Verein ist, am kommenden Sonntag (14. August) im Anschluss an das erste Meisterschaftsspiel der ersten Herrenmannschaft (Anstoß 15 Uhr gegen die DJK GW Albersloh) ihren Auftritt nachholen und für (hoffentlich) gute und ausgelassene Stimmung auf dem Sportgelände am Helmerbach sorgen. Los geht es ab 17 Uhr, das Ende ist auf 22 Uhr festgelegt.