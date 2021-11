Sammlung des besten Alltagsdesigns: Wer braucht schon Effekte?

Diese Minuten sind die größten Geschenke des Tages: Bernd Sparenberg macht es sich auf dem anthrazitfarbenen Lederbezug seines Hockers bequem, nippt am Rotwein, den er in ein dünnwandiges Glas geschenkt hat, und nimmt einen Zug aus einer Zigarre, die für kostbare Momente immer griffbereit ist. Er sitzt und genießt, was er sieht. Und das ist viel und fast ausschließlich pures Industriedesign. Kaffee- und Küchenmaschinen, Stabmixer, Rasierer, Radiowecker, Fotoapparate, Kehrbleche, Leuchten, Eiskratzer, Handys, Haartrockner, sauber aneinandergereiht auf mehreren Regalbrettern. Darunter fällt eine Trockenhaube im grellen Orange auf – die hat dem funktionalen Design, das Sparenberg so schätzt, zwar kein Glanzlicht aufgesetzt – nicht einmal ein klitzekleines. In die Sammlung des Sendeners passt sie dennoch: Denn manches muss komplett sein, um eine Geschichte vollständig erzählen zu können. Und das, was der heute 77-Jährige seit seiner Zeit als Architekturstudent sammelt, bietet nicht nur Stoff für ein paar Geschichten. Es reicht für Romane.

Keine überflüssigen Schnörkel

Sparenberg ist ein Mann, der gerne lacht. Und wenn es nottut, ohne Weiteres auch über sich selbst. Andere Sammler begrüßt er häufig mit Worten wie diesen: „Hör mal, dann bist du ja so bekloppt wie ich!“ Und wenn ihn Bekannte in die erste Etage des früheren Schifffahrtsmuseums in Senden begleiten, in dem er seit einer Weile einen großen Teil seiner Sammlung beherbergt, dann ahnt er schon vorher, dass sie sich gleich zunehmend verwirrt in diesem Kosmos der streng auf ihre Funktionalität reduzierten Alltagswaren umsehen und irgendwann fragen werden: „Und, was ist da denn jetzt ganz konkret dran?“ Nach einer halben Stunde verstehen sie meistens seine Antwort: „Das ist es doch gerade!! Es muss nicht mehr dran sein, als dass es funktioniert!!“ Überflüssige Schnörkel waren dem Architekten schon immer zuwider.

Dass er seine Sammlung im alten Museum neu ordnen konnte, ist wie ein Geschenk für ihn. Und für seine Frau wahrscheinlich auch. „Wunderbar“, sagte sie sinngemäß, als Bernd Sparenberg ihr vom ersten Stock des Museums im Dornröschenschlaf erzählte. „Dann haben wir ja wieder Platz auf dem Dachboden . . .“ Doch wahrscheinlich wusste sie so gut wie ihr Mann, dass der Dachboden irgendwann wieder wie in seinen besten Zeiten als Reich eines Sammlers aussehen würde. „Einmal Sammler, immer Sammler.“ Das weiß Sparenberg. Und seine Frau auch.

Dass Design der Marke Braun seine Sammlung beherrscht, ist kein Zufall, sondern – für Sparenberg jedenfalls – eine zwangsläufige Notwendigkeit. Apple hat nie einen Hehl daraus gemacht, seine Designidee für den ersten iPod vom Transistorradio übernommen zu haben, das Dieter Rams, einer der bedeutendsten Industriedesigner, für Braun entworfen hat. „Sehen Sie sich das an!“ Bernd Sparenberg hält in der einen Hand den iPod und in der anderen das Radio. „Das ist Design, wie es sein soll. Die Form passt zur Funktion. Die Aussage ist klar und völlig losgelöst von Effekthascherei.“ An eine der freien Wände – wer Gelegenheit hat, Sparenbergs Sammlung zu sehen, wird feststellen, dass es nicht viele freie Wände gibt – hat der Sammler die zehn Thesen Dieter Rams für gutes Design befestigt. Und jede von ihnen hätte genauso gut von ihm kommen können: Gutes Design ist innovativ, verständlich, ehrlich, langlebig, macht Produkte brauchbar . . . Und vor allen Dingen ist es dies: Gutes Design ist so wenig Design wie möglich.

Die vollkommenste aller Kaffeemaschinen

Natürlich sind diese Kriterien keine ausschließliche Braun-Domäne. Sparenberg studiert seit Jahren aufmerksam Zeitungen und Zeitungsbeilagen und hat kürzlich im Pick­nick-Set eines Discounters etwas entdeckt, das wahrscheinlich nicht mal dem Schöpfer der schreiend bunten Karaffe mit darin gelagerten Schälchen und Kunststoffbesteck aufgefallen ist: edelste Designkunst. Nur eben nicht in diesen Jahrmarktfarben. Sparenberg brachte die Karaffe in eine Werkstatt und ließ sie in einem rauchig durchscheinenden Grau neu spritzen. Mit dem ­Effekt, dass manchen Betrachtern erst beim dritten Hin­sehen auffällt, dass die elegante Karaffe und ihre in schrillen Farben ausstaffierte Schwester ein und dieselbe sind.

Wer sich mit dem Sendener über perfektes Design unterhält, wird den Namen Naoto Fukasawa wahrscheinlich nur noch mit Respekt aussprechen. Dem japanischen Designer verdankt Sparenberg eines seiner Glanzstücke – die vollkommenste aller Kaffeemaschinen. „Sehen Sie?“, fragt er. Und ­irgendwann sehen seine Gäste die schmale, exakt auf ihre Bestimmung reduzierte Kaffeemaschine so wie er.

Doch was wird aus all dem? „Das“, sagt Sparenberg, „ist immer die größte Sorge eines Sammlers.“ Dabei könnte er so viele Ausstellungen mit seiner Sammlung ergänzen. Ausstellungen über Handys, Plattenspieler, Küchen­maschinen, Wecker, Haartrockner, Rasierapparate, Monitore, Kameras, Leuchten, Küchenmixer, Designer, Designgeschichte . . .

Eine Kaffeemaschine. Weiß, schmal, durch und durch funktional. Ja, und? „Das ist es doch gerade!“, sagt Bernd Sparenberg. Der Sendener liebt reduziertes Design. Und er lebt es sogar.