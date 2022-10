Es muss nicht immer Mallorca sein – Familie Flöck aus Lüdinghausen genießt jedenfalls das beschauliche Reisen vor der Haustür: im Hausboot auf dem Kanal. Ob Sundowner auf der sanft schaukelnden Dachterrasse oder Angeln mit Ausblick. Entschleunigung und Kommunikation an der Kaimauer sind inklusive.

Sonnenuntergang vom Wasser aus genießen: Familie Flöck verbrachte die Nacht im Hausboot am Hafenplatz in Senden.

Das Tempo auf dem Wasser ist gering, die Aufmerksamkeit an Land aber riesig. Das schwimmende Domizil zieht Blicke an. „Die Leute bleiben stehen, winken, grüßen oder sprechen uns an“, schildert Kerstin Flöck die Reaktion, die das Hausboot herruft. Was viele Landratten im Gespräch mit den zeitweiligen Wasserbewohnern interessiert: Braucht man einen Motorboot-Führerschein?