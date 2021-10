Sanierung und mehr Aufenthaltsqualität sind Ziele

Am Kirchplatz beginnend, wird die Herrenstraße in drei Bauabschnitten bis zur Einmündung der Eintrachtstraße umgestaltet.

In drei Bauabschnitten soll die Herrenstraße bis zum zweiten Quartal 2023 neugestaltet werden. Der Startschuss fällt voraussichtlich am 8. November (Montag). Im Anschluss kann dann der geplante Verkehrsversuch einer Fußgängerzone durchgeführt werden, teilt die Gemeindeverwaltung mit.

Erwin Oberhaus und Marcus Schmidt von der Sendener Bauverwaltung koordinieren die umfangreiche Maßnahme. Während Marcus Schmidt sich schwerpunktmäßig um den Kanalbau kümmert, konzentriert sich Oberhaus stärker auf die Oberflächengestaltung. „Wie bei jeder Baumaßnahme hängt der Fortschritt von vielen Dingen ab. Vor allem die Witterung, aber derzeit auch die pünktliche Lieferung von benötigten Baumaterialien sind ausschlaggebend. Außerdem können wir beim Tiefbau nie sicher sein, welche Überraschungen im Untergrund liegen“, erklärt Oberhaus, warum der genaue Zeitplan noch erarbeitet werden muss.

Sanierung und mehr Aufenthaltsqualität

Die Neugestaltung des Ortskerns ist Teil des Inte­grierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK), das seit 2017 schrittweise durchgeführt wird. Auch in der Herrenstraße geht es sowohl um eine Sanierung als auch um eine Erhöhung der Aufenthaltsqualität. „Es werden sowohl Teilbereiche der Trinkwasserleitungen als auch die Abwasserkanäle erneuert, jeweils inklusive der Hausanschlüsse“, erklärt Schmidt. „Hauseigentümer, die Fragen dazu haben, können sich an die Gemeindeverwaltung wenden.“

Im Zuge der barrierefreien Gestaltung des Ortskerns werde neu gepflastert und der Straßenbelag mit taktilen Elementen ergänzt. Auch die Straßenbeleuchtung werde modernisiert und auf LED umgestellt.

Zuerst wird der Teil der Herrenstraße vom St. Laurentiuskirchplatz bis zum Abzweig der Frauenstraße für den Autoverkehr gesperrt. Fußgänger haben während der gesamten Bauzeit die Möglichkeit, die Geschäfte zu besuchen. Der Verkehr wird von der Sparkasse kommend Richtung Abzweig Frauenstraße als Einbahnstraße geführt. „Es ist allerdings unvermeidlich, dass es auch auf diesem Bereich zu Verkehrsbehinderungen kommt, da dort natürlich auch die Baufahrzeuge unterwegs sind. Wir empfehlen daher, nur dann mit dem Auto in die Herrenstraße zu fahren, wenn das unbedingt notwendig ist“, so Schmidt. Wer nah an Apotheke und Arztpraxen parken wolle, sollte den Parkplatz an der Frauenstraße nutzen.

Die Baumaßnahme bringt deutliche Belastungen für die Anwohner und Gewerbetreibenden mit sich. Die Verwaltung habe bereits mit Anliegern das Gespräch gesucht, heißt es weiter. Über die Bauzeit sei ein enger Austausch mit den Anliegern vorgesehen.