Santa Monika wird schwimmender Tanztempel

Mit zwei DJs an Bord legt die Santa Monika am 25. April (Samstag) in Lüdinghausen zur Ü-30 Party auf dem Dortmund-Ems-Kanal ab. Der Vorverkauf startet jetzt im Sendener Rathaus. Pro Person werden maximal acht Tickets vergeben.

„Party-Stimmung pur und Tanzen ohne Ende“, so beschrieben Gäste der vergangenen Jahre, warum die Ü-30 Party auf der Santa Monika 3 einfach ein Muss ist für Feierlustige. Und auch auf der Fahrt am 25. April (Samstag) verspricht sich das Schiff wieder in einen „schwimmenden Tanztempel“ zu verwandeln, kündigt das Kulturamt der Gemeinde Senden an.

Gleich zwei DJs legen auf dem Unter- und Oberdeck auf und sorgen so für den passenden Sound und den richtigen Mix auf dem Dortmund-Ems-Kanal. Musikalisch können sich die Gäste auf Hits der 80er und 90er Jahre und auf die aktuellen Dance-Charts einstellen. Anders als bei einer Disco müssen die Gäste pünktlich kommen, denn die Santa Monika startet um 20 Uhr vom Anleger in Lüdinghausen und trifft (voraussichtlich) Punkt 1 Uhr in der Nacht dort auch wieder ein. Zeit genug für die Partygäste, um ausgelassen zu feiern und die besondere Atmosphäre auf dem Wasser zu genießen.

Für das „leibliche Wohl“ sorgt die Crew des Fahrgastschiffes. Sie hält verschiedene Speisen und Getränke zu moderaten Preisen bereit, heißt es in der Mitteilung. Regelmäßige Gäste der Partyveranstaltungen auf der Santa Monika wissen den Service und das reizvolle Ambiente zu schätzen. Diese Veranstaltung bietet sich auch besonders für Gruppen wie Kegelclubs, Sportvereine, Nachbarschaften, Arbeitskollegen an. Gemeinsam lässt sich ein schöner Abend verbringen, es gibt Gelegenheit bestehende Kontakte zu pflegen oder vielleicht auch alte wieder aufzufrischen.

Für die circa fünfstündige Fahrt werden ab Montag (2. März) Platzkarten im Rathaus Senden zum Preis von 15 Euro verkauft. Dabei werden pro Person maximal acht Karten ausgegeben. Ein Tipp des Teams aus dem Sendener Kulturamt: Die Nachfrage ist groß, schnell sein lohnt sich.