Schatzsuche digitaler Art

Senden

Mal stecken sie in großen Boxen, mal in kleinen Schneckenhäusern: die Schätze, die Geocacher in aller Welt suchen. Carsten Dohmann alias „Madoildohmi“ hat in Zusammenarbeit mit seinem Kollegen Thomas Schäfer und der Gemeinde die Ziele „Bürgerpark Senden“, „Das Venner Moor – Natur Pur“ sowie „Senden ist schön“ geschaffen – spannende Rätsel inklusive.

Von Julian Wortmann