Schnäppchen und Kuriositäten

„Ein Bringen und Nehmen ohne Ende“, so Rolf Wiederkehr von den Grünen, gab es am Samstagvormittag im Foyer der Steverhalle beim mittlerweile sechsten Warentauschtag.

Schon während des Aufbaus erschienen die ersten Neugierigen, um das beste Schnäppchen zu ergattern. Und die gab es reichlich, heißt es in einer Pressenotiz der Grünen. Ob Porzellan, Weihnachtsdekoartikel, Bücher, DVDs oder Kinderspielzeug – es kam viel zusammen. Jeder konnte sich nehmen, was er wollte, egal, ob er vorher etwas gebracht hatte oder nicht. Weil Druckerpatronen teuer sind, hatte ein Besucher gleich ein Foto von dem zugehörigen Drucker mit beigefügt. Ein anderer wiederum erklärte auf Englisch die Funktionsweise des von ihm angeschleppten Videorekorders samt dazugehörigem Bildschirm oder Fernseher so überzeugend, dass der Abtransport beschlossene Sache war. Viele Besucher waren hocherfreut, überhaupt erst einmal große Teile einer Haushaltsgrundausstattung auf diesem Wege geschenkt zu bekommen, wenn auch der Abtransport mit dem Fahrrad zahlreiche Fahrten erforderte.

Verlockende Tauschwaren

„Hätte niemals gedacht“, so Bettina Scholz vom Vorstand der Grünen, „dass dieses Hebräisch-Lehrbuch einen Abnehmer findet.“ Kaum einem gelang es, wie sich viele vorgenommen hatten, nur etwas zu bringen und bloß nichts wieder mitzunehmen, die Verlockung war zu groß. Für diejenigen, die etwas gebracht hatten, war es eine Freude zu sehen, dass viele nicht mehr benötigte Dinge einer sinnvollen Verwendung zugeführt werden konnten und nicht im Müll landen müssen. „So wenig ist bislang noch nie übrig geblieben“, resümierte der Grüne Wolfgang Dropmann, der wieder seinen Kleintransporter für das Wegbringen der „Reste“ zur Verfügung gestellt hatte. Alle anwesenden grünen Mitglieder des Ortsvereins waren sich am Ende der Veranstaltung einig: Das machen wir im nächsten Jahr zweimal.