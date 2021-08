Schöne Stunden im Wunderland erlebt

Einen schönen Tag im Wunderland Kalkar bereitete die Flüchtlingshilfe Senden 35 Mädchen und Jungen im Alter von sechs bis 14 Jahren. Betreut wurden die Kinder und Jugendlichen aus Flüchtlingsfamilien von einem achtköpfigen erwachsenen Betreuerteam.

„Es wurde ein interessanter und aktiver Tag mit vielen Attraktionen“, heißt es in einem Bericht der Flüchtlingshilfe. Die Kinder und Jugendlichen vergnügen sich in einem großen Kettenkarussell im ehemaligen Kühlturm, im Mini-Scooter, in der Wildwasserbahn und bei rasanten Achterbahnfahrten. Im Park gab es Pommes, Getränke und Eis. Erst neun Stunden nach dem Start am Busbahnhof Senden wurde der Weg zurück an die Stever angetreten. Die glücklichen Heimkehrer erhielten zur Erinnerung ein Foto und einen leckerer Apfel. Alle wünschten sich, dass so einen Tag im nächsten Jahr wiederholt wird, heißt es weiter. Den Ausflug hatten Mona Mohamed und Winfried Schäfer von der Flüchtlingshilfe Senden organisiert.